Urfa Korkunç Olay, Arkadaşını Öldürdükten Sonra Bakın Ne Yaptı!

Mobese Kameralarına Bakıldı

Komşusunun Evinde, Köpeklerle Arama Yapıldı

Suruç’ta Cuma Günü Kaybolan Bir Bakkalın Cesedi, Arkadaşının Evinde Bulundu. Arkadaşını Öldüren Adam, Cesedi Bakın Nasıl ve Nereye Sakladı! Cinayet Sebebi 50 TL.Olay, Şanlıurfa’nın Suruç İlçesinde Meydana Geldi. Edinilen Bilgiye Göre,4 Çocuklu Mehmet Yalçın Geçtiğimiz Cuma Ortadan Kayboldu. Yalçın’dan Haber Alamayan Yakınları, Durumu Polise Bildirdi.Harekete Geçen Polis Ekipleri, İlçedeki Mobese Kameralarını Tek Tek İnceledi. İncelemeler Sonrası Yalçın’ın, En Son Komşusu B.Y’nin Evinin Önünde Görüldüğü Tespit Edildi. Gözaltına Alınan Komşu, Yalçın’la İlgili Bir Bilgisi Olmadığını Söyleyince Serbest Bırakıldı.Yalçın Kaybolduktan 3 Gün Sonra, Polisler Komşu B.Y’nin Evinde Tekrardan Eğitimli Köpeklerle Arama Yaptı. Köpekler, Yeni Yapılan Fayansın Altından Koku Aldı. Fayans ve Altındaki Betonu Kıran Polisler, Kayıp Bakkalın Cesedine Ulaştı. Ceset Yapılan İncelemelerin Ardından Morga Kaldırılırken, Komşu B.Y ve Arkadaşı M.S Gözaltına Alındı.Mehmet Yalçın’ın, 50 Liralık Borç Yüzünden Öldürüldüğü İddia Edildi.Olayla İlgili Başlatılan Soruşturma Devam Ediyor.