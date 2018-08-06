Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemini Belirleyen En Son Sıcak Gelişmeler, Şanlıurfa Kaza Haberleri, Beyaz Masadaki Siyasi Tartışmalar Urfa.com Farkı İle Sizlerle

Bu haber 06 Ağustos 2018 17:26:36 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa Korkunç Olay, Arkadaşını Öldürdükten Sonra Bakın Ne Yaptı!

Suruç’ta Cuma Günü Kaybolan Bir Bakkalın Cesedi, Arkadaşının Evinde Bulundu. Arkadaşını Öldüren Adam, Cesedi Bakın Nasıl ve Nereye Sakladı! Cinayet Sebebi 50 TL.

Urfa Korkunç Olay, Arkadaşını Öldürdükten Sonra Bakın Ne Yaptı!

Suruç’ta Cuma Günü Kaybolan Bir Bakkalın Cesedi, Arkadaşının Evinde Bulundu. Arkadaşını Öldüren Adam, Cesedi Bakın Nasıl ve Nereye Sakladı! Cinayet Sebebi 50 TL.

Olay, Şanlıurfa’nın Suruç İlçesinde Meydana Geldi. Edinilen Bilgiye Göre,4 Çocuklu Mehmet Yalçın Geçtiğimiz Cuma Ortadan Kayboldu. Yalçın’dan Haber Alamayan Yakınları, Durumu Polise Bildirdi.

Mobese Kameralarına Bakıldı

Harekete Geçen Polis Ekipleri, İlçedeki Mobese Kameralarını Tek Tek İnceledi. İncelemeler Sonrası Yalçın’ın, En Son Komşusu B.Y’nin Evinin Önünde Görüldüğü Tespit Edildi. Gözaltına Alınan Komşu, Yalçın’la İlgili Bir Bilgisi Olmadığını Söyleyince Serbest Bırakıldı.

Komşusunun Evinde, Köpeklerle Arama Yapıldı

Yalçın Kaybolduktan 3 Gün Sonra, Polisler Komşu B.Y’nin Evinde Tekrardan Eğitimli Köpeklerle Arama Yaptı. Köpekler, Yeni Yapılan Fayansın Altından Koku Aldı. Fayans ve Altındaki Betonu Kıran Polisler, Kayıp Bakkalın Cesedine Ulaştı. Ceset Yapılan İncelemelerin Ardından Morga Kaldırılırken, Komşu B.Y ve Arkadaşı M.S Gözaltına Alındı.

Mehmet Yalçın’ın,  50 Liralık Borç Yüzünden Öldürüldüğü İddia Edildi.

Olayla İlgili Başlatılan Soruşturma Devam Ediyor.
Etiketler
Yorum Yap
Güncel
Korkunç Kazada, Vekilin Amcası Hayatını Kaybetti
Korkunç Kazada, Vekilin Amcası Hayatını Kaybetti
Şanlıurfa’nın Eyyübiye İlçesinde Meydana Gelen Korkunç Kazada, Ölen Sabri Yıldız’ın Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın amcası olduğu Bilgisine Ulaşıldı.
Urfa Korkunç Olay, Arkadaşını Öldürdükten Sonra Bakın Ne Yaptı!
Urfa Korkunç Olay, Arkadaşını Öldürdükten Sonra Bakın Ne Yaptı!
Suruç’ta Cuma Günü Kaybolan Bir Bakkalın Cesedi, Arkadaşının Evinde Bulundu. Arkadaşını Öldüren Adam, Cesedi Bakın Nasıl ve Nereye Sakladı! Cinayet Sebebi 50 TL.
Şutso Sahaya İniyor!, Söz Sizde
Şutso Sahaya İniyor!, Söz Sizde
Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) tüm sektör temsilcileriyle bir araya gelerek sorunların tespiti ve çözüm önerilerinin belirlenmesi için sahaya iniyor.
CHP Milletvekili Tanal, Almanya’ya Alınmadı
CHP Milletvekili Tanal, Almanya’ya Alınmadı
CHP milletvekili Mahmut Tanal, diplomatik pasaportu olmasına rağmen Almanya'da kabul edilmedi.
Köpekleri Ağaca Asıp Canlı Canlı Derisini Yüzdüler
Köpekleri Ağaca Asıp Canlı Canlı Derisini Yüzdüler
Başıboş sokak köpeklerini öldürüp ağaca bağlayarak derisi yüzüldü. Sosyal medya gündemine oturan acı görüntüler, Çin’in Yulin kentinde düzenlenen bir festivale ait.
11 Milyon 876 Bin Kişi Seyahate Çıktı
11 Milyon 876 Bin Kişi Seyahate Çıktı
Seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydı ile yaptıkları toplam seyahat sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %22,3 artarak 15 milyon 486 bin oldu.
Ağaç Tomruğu 6 Bin TL'ye Satıldı
Ağaç Tomruğu 6 Bin TL'ye Satıldı
Orman İşletme Müdürlükleri, ormanda zarar görmüş ağaçları keserek, satışa çıkarıyor. Son olarak kabuk böceği zararı dolayısıyla dikili halde kuruyan ağaç kesildi. Kesilen ağacın tomruğu 6 bin TL’ye satıldı. Tomruk ve kütük satışlarından elde edilen gelir ekonomiye katkı sunuyor.
Sokak Hayvanlarının Su Kaplarına Tahammül Edemediler
Sokak Hayvanlarının Su Kaplarına Tahammül Edemediler
Sokak hayvanları için bırakılan su kaplarını döken kadınlar, vicdanları bir kez daha sorgulattı. Kapılarının önüne sokak hayvanları için bırakılan su kaplarından rahatsız olan bir grup kadın, su kaplarını fırlatarak tepkilerini gösterdi. Olayın yaşandığını kanıtlayan görüntüler sosyal medyada büyük tepkilere neden oldu.
Erdoğan, Bakanlarımıza Uygulanan Yaptırıma Sessiz Kalmadı
Erdoğan, Bakanlarımıza Uygulanan Yaptırıma Sessiz Kalmadı
ABD yönetimi, rahip Andrew Brunson krizinin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün ABD'deki mal varlıklarını dondurma kararında sonra, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Amerika'nın Adalet ve İçişleri bakanlarının Türkiye'deki mal varlıklarını donduracağız, varsa" dedi.
Urfa’da Suriyeli Ahmet’in Feci Sonu
Urfa’da Suriyeli Ahmet’in Feci Sonu
Şanlıurfa’nın Eyyübiye İlçesinde, 7 Yaşındaki Suriyeli Uyruklu Ahmet Salih’e Sürücüsü ve Plakası Otomobil Çarptı. Küçük Çocuk Olay Yerinde Hayatını Kaybetti.
Urfalı Vekile, Havalimanında Şok!
Urfalı Vekile, Havalimanında Şok!
CHP milletvekili Mahmut Tanal pasaportu olmasına rağmen engellendi.Tanal, "Türkiye Cumhuriyeti’nin diplomatik pasaportu Almanya’ya girişim için yeterli olmalı” dedi
Kurultay Çağrısına, Urfa’dan Ne Kadar Destek Verildi?
Kurultay Çağrısına, Urfa’dan Ne Kadar Destek Verildi?
Muhaliflerin imzaları teslim etmesinin ardından CHP Genel Merkezi'nde yapılan çalışmanın sonucunda imza veren delegelerin illere göre dağılımının listesi çıkarıldı.
Korkunç Kazada, Vekilin Amcası Hayatını Kaybetti
Korkunç Kazada, Vekilin Amcası Hayatını Kaybetti
Urfa’da Günübirlik Evlere Operasyon
Urfa’da Günübirlik Evlere Operasyon
Urfa Korkunç Olay, Arkadaşını Öldürdükten Sonra Bakın Ne Yaptı!
Urfa Korkunç Olay, Arkadaşını Öldürdükten Sonra Bakın Ne Yaptı!
İnandırıcılığınızı Kaybettiniz, Kimse İnanmaz Artık!
İnandırıcılığınızı Kaybettiniz, Kimse İnanmaz Artık!
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
40°C / 24°C
Durum
Sıcak
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:52
Güneş
05:27
Öğle
12:38
İkindi
16:23
Akşam
19:37
Yatsı
21:04
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
1 Beşiktaş 34 23 3 8 +43 77
2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
﻿