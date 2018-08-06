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Bu haber 06 Ağustos 2018 17:11:21 Tarihinde eklenmiştir.

Şutso Sahaya İniyor!, Söz Sizde

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) tüm sektör temsilcileriyle bir araya gelerek sorunların tespiti ve çözüm önerilerinin belirlenmesi için sahaya iniyor.

Şutso Sahaya İniyor!, Söz Sizde

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) tüm sektör temsilcileriyle bir araya gelerek sorunların tespiti ve çözüm önerilerinin belirlenmesi için sahaya iniyor. "SÖZ SİZDE" temasıyla gerçekleştirilecek programlarda üyeler dinlenecek ve sorunların çözümü aranacak. Sektör bazında yapılacak toplantılarda tespit edilen sorunların çözüm için, ŞUTSO Meclis Üyelerinin de aralarında yer alacağı komisyonlar, çalışmalarda bulunacak.

ŞUTSO, bu kapsamda ilk toplantısını, Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesinde bulunan yatırımcılarla gerçekleştirecek. 07 Ağustos 2018 tarihinde (yarın) OSB Toplantı Salonu’nda saat 14:00’da gerçekleştirilecek toplantıda, aldığı yatırımlarla 6. Bölge’de cazibe merkezi olan Şanlıurfa OSB’de hedefleri, beklentileri ve yatırım fırsatlarını gündeme alacak.

ŞUTSO " SÖZ SİZDE" sloganıyla başlattığı sektör analiz toplantılarıyla Odaya kayıtlı bulunan yaklaşık 10 bine yakın üyesine birebir ulaşmayı hedefliyor. Bu adımıyla bir ilke öncülük edecek olan ŞUTSO sadece sorunların tespiti ve çözümü değil aynı zamanda yatırım fırsatları istihdam ihracat konularında arayışlarda bulunacak.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan ŞUTSO Başkanı İ.Halil Peltek, Şanlıurfa’nın ekonomisine hareket kazandıracak bu program ile sorunlar tespit edilip çözüm bulunacak ve ticaret ve sanayi bölgelerinde yatırım fırsatları ortaya çıkacak dedi. Peltek, şunları kaydetti: “Şanlıurfa ekonomisi gün geçtikçe ivme kazanıyor. 6. Bölge teşvikleri ile yatırımlarda büyük mesafe kat eden Şanlıurfa’da hedef yurtiçi ve yurtdışında yeni pazarlara ulaşmak. Yerelde sektör temsilcilerimizin bu pazar arayışlarında karşılaştıkları sorunlar başta olmak üzere tüm sorunlar, başlatmış olduğumuz bu proje ile tespit edilmiş olacak.

Üyelerimizin konuşacağı bu toplantılarda öne çıkan konular ve sorunlar meclis üyelerimizin de yer alacağı komisyonlarda ele alınacak ve bu sorunların çözümü için gerekli çalışmalar başlayacaktır. Toplantılarda ele alacağımız bir diğer konu ise bölgenin yatırım fırsatları olacak, bu vesileyle de yerel yatırımcılarla birlikte diğer yatırımcıların sanayi bölgelerinin hibe, teşvik ve destek unsurları konusunda bilgilendirilmesi sağlanacak. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı Cumhurbaşkanlığı ile 16 Bakanlığın önümüzdeki 100 gün içinde gerçekleştireceği icraatları destekliyoruz, biz oda olarak bu icraatların yakından takipçisi olacağız ve üyelerimizi bu konuda da bilgilendireceğiz” diye konuştu.

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Şutso Sahaya İniyor!, Söz Sizde
Şutso Sahaya İniyor!, Söz Sizde
Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) tüm sektör temsilcileriyle bir araya gelerek sorunların tespiti ve çözüm önerilerinin belirlenmesi için sahaya iniyor.
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