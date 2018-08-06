Adnan Oktar Tutuklanmasaydı urfa'ya Gelecekti

Otobüsle Gideceğiz

Harran’da Kuzu Çevirme Yapacağız

Verilmiş Sadakamız Varmış

İşte Adnan Oktar’ın o videosu;

A9 TV kanalında yaptığı yayın sırasında seyircilerden gelen bir soru üzerine Urfa’ya gideceğini açıklayan Adnan Oktar bu hayalini gerçekleştiremeden tutuklandı.Tv kanalında kediciklerle yaptığı programda kendisine yöneltilen “Hacca gittiniz mi?” sorusuna Oktar şu cevabı verdi; “hep beraber gideceğiz. Ama karayoluyla. Uçakla gitmem ben. Geze geze gideceğiz” ifadelerini kullandı.Kedicikleriyle beraber kara yoluyla hacca gideceğini ifade etiği programda; “Önce urfa’ya uğrayacağız. Oradan Harran’a gideceğiz geze geze. Otelde kalacağız sakin sakin. Harran’da yavaş yavaş kuzu çevirme yapacağız” ifadelerini kullandı.Urfa gibi dini bütün bir şehrin Adnan Oktar gibi sapkın zihniyetli bir adama keyfi hizmet yapmayacağını ifade eden Urfalılar “Verilmiş sadakamız varmış” dedi. Tutuklanmasaydı Urfa’ya gelip kediciklerle beraber burada keyif yapacağından rahatsızlık duyan Urfalılar, Adnan Oktar’ın bu düşüncesini gerçekleştiremediğine oldukça sevindi.