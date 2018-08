Köpekleri Ağaca Asıp Canlı Canlı Derisini Yüzdüler

Binlerce Köpek Katlediliyor

festivale Son Verilmesi İçin İmza kampanyası Başlatıldı

Köpek Eti Yenilir Mi?

En Lezzetli Et Acı Çekerek Kesilen Köpekten Edilir

Köpek Festivali 10 Gün Sürüyor

Çin, her yıl haziran ayında Yulin kentinde düzenlenen ve Yaz Gündönümü'nü kutlamak için dünyanın en büyük köpek yeme festivaline ev sahipliği yapıyor.Bu vahşi festivalde binlerce köpek kesilip pişiriliyor ve festivale katılanlar tarafından yeniliyor. Sokaklarda başıboş gezen köpekleri yakalayıp festivale kadar onları besleyen daha sonrasından ise ağaca asılarak canlı canlı derisinden sıyrılan köpekler, Çin hariç bütün dünyada tepkilere neden oluyor.Hayvan vahşetinin sergilendiği bu görünüler, dünyanın birçok yerinden tepkilerle karşılanıyor. Dünya çapında başlatılan bir imza kampanyasında “Bu vahşete dur demek için sen de imza at” sloganı ile imza toplanıyor. Çinlilerin bu geleneğini sonlandırmak için birçok insan imza kampanasına katılıyor.Çinliler köpek etinin oldukça besleyici ve lezzetli bir yemek olarak kabul ediyorlar. Köpek eti, kamu pazarlarında, restoranlarda ya da yolun kenarında herhangi bir sorun olmadan bulunabilir.Festivalin bu kadar tepki görmesinin en büyük sebebi ise köpeklerin canlı canlı derilerinin yüzülmesi oldu. Çeşitli aşçılara göre, köpeğinizden en iyi tadı alma fikri, köpeğin mümkün olduğu kadar acı çekmesinden geçiyor. çünkü acı çeken köpek adrenalin salgılar ve bu da onun etini yumuşatır.Çin’in Yulin kentinde düzenlenen festivale ülkenin her yerinden insanlar akın ediyor. Ülkenin her yerinden 15'in üzerinde çeşide sahip olan köpekler getiriliyor ve bu 10 günlük etkinlik için pişiriliyor.