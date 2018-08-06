Urfa’da Pes Dedirten Hırsızlık, Abdest Alırken Cüzdanı ve Telefonu Çalındı

Abdest Alırken Cüzdanı çalındı

Aynı Günün Gecesinde Arabaları Zorlandı

Bütün Suruç Halkı Görsün

Olay Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde meydana geldi. Öğle namazı kılmak için camiye giden bir vatandaş abdest alırken, yanına gelen 3 kişi adamın cebinden telefon ve cüzdanını çaldı.Camide abdest aldığı sırada hırsızlar tarafından cüzdan ve telefonu çalınan yaşlı adamın oğlu sosyal medyada kamera görüntülerini yayınlayarak yardım istedi. Cüzdan ve telefonu hırsızlar tarafından çalınan adam bu zararla kalmayıp arabası da hasar gördü.Gecenin geç vakitlerinde evlerinin yanında bulunan boş arazilerinde arabalarını park eden mağdur aile, sabah uyandıklarında arabalarının hasara uğradığını fark etti. Arabanın kapısının darbe aldığını gören aile, hırsızların kapıyı zorladığını fakat açamadığını ifade etti. Cüzdan ve telefon hırsızlığından sonra araçlarının da zorlandığını gören aile olayın gündüz öğle saatlerinde yaşanan hırsızlıkla bağlantılı olduğu üzerinde durdu.Suruç’ta hırsızlık olayının yaşandığı camide, telefon ve cüzdanları çaldığı iddia edilen ve yaşları 15 – 16 olduğu tahmin edilen çocukların yansıdığı kamera görüntüleri de sosyal medyada yayınlandı. Görüntüleri yayınlayan yaşlı adamın oğlu; “Bu çocuklar babamın telefon ve cüzdanını çaldı. Bütün Suruç halkı görsün” dedi.