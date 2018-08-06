Urfa’da Korkutan Kaza, Hafriyat Kamyonu 4 Aracı Ezdi

Kamyonun Frenleri Patladı

4 Araç Hurda Yığınına Döndü

Olay Yerine Çok Sayıda Ekip Geldi

Şanlıurfa İpekyol’da feci kaza meydana geldi. Hafriyat kamyonunun frenlerinin patlaması sonucu oluşan kazada 4 kişi yaralandı.Sabah saat 10.30 sıralarında meydana gelen kaza İpekyol Caddesinde gerçekleşti. Hareket halindeki bir hafriyat kamyonunun frenlerin boşalması sonucu meydana gelen kazada, kamyon sürücüsü durmak için araçlara çarpmak zorunda kaldı.4 araca birden hasar veren kamyon sürücüsü yaralandı. Frenleri patlayan kamyon ile bariyerler arasında kalan araçlar hurda yığınına döndü.Yaşanan korkunç kaza mevkiinde kalabalığın olmaması can kayıplarını engelledi.Yüksek gürültü ile olayı fark eden vatandaşlar Polis, İtfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri 4 vatandaşın yaralı olduğunu kaydetti. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapılarak tedavilerine devam edilmek üzere hastaneye sevk edildi.Olayda can kaybının yaşanmaması sevindirirken, ağır maddi hasar meydana geldi.