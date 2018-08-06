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Bu haber 06 Ağustos 2018 12:21:09 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa’da Korkutan Kaza, Hafriyat Kamyonu 4 Aracı Ezdi

Şanlıurfa’da freni patlayan harfiyat kamyonu, 4 aracı hasara uğratarak ancak durabildi. Feci kazada 4 vatandaş yaralandı.

Urfa’da Korkutan Kaza, Hafriyat Kamyonu 4 Aracı Ezdi

Şanlıurfa İpekyol’da feci kaza meydana geldi. Hafriyat kamyonunun frenlerinin patlaması sonucu oluşan kazada 4 kişi yaralandı.
 

Kamyonun Frenleri Patladı

Sabah saat 10.30 sıralarında meydana gelen kaza İpekyol Caddesinde gerçekleşti. Hareket halindeki bir hafriyat kamyonunun frenlerin boşalması sonucu meydana gelen kazada, kamyon sürücüsü durmak için araçlara çarpmak zorunda kaldı.

 

4 Araç Hurda Yığınına Döndü

4 araca birden hasar veren kamyon sürücüsü yaralandı. Frenleri patlayan kamyon ile bariyerler arasında kalan araçlar hurda yığınına döndü.
Yaşanan korkunç kaza mevkiinde kalabalığın olmaması can kayıplarını engelledi.

 

Olay Yerine Çok Sayıda Ekip Geldi

Yüksek gürültü ile olayı fark eden vatandaşlar Polis, İtfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri 4 vatandaşın yaralı olduğunu kaydetti. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapılarak tedavilerine devam edilmek üzere hastaneye sevk edildi.
 
Olayda can kaybının yaşanmaması sevindirirken, ağır maddi hasar meydana geldi.

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