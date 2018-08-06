11 Milyon 876 Bin Kişi Seyahate Çıktı

Seyahate çıkanlar, ortalama 407 TL harcadı

Seyahate çıkanlar, 6 milyar 300 milyon 922 bin TL harcadı

Seyahate çıkanlar en çok arkadaş, akraba evinde kaldı

Seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydı ile ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %22,3 artarak 15 milyon 486 bin seyahat olarak gerçekleşti.Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 112 milyon 768 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 7,3 gece, seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 407 TL oldu.Yerli turistlerin, yurt içinde yaptıkları seyahat harcamaları 2018 yılının I. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %24,9 artarak 6 milyar 300 milyon 922 bin TL olarak gerçekleşti.Seyahat harcamaları, kişisel veya paket tur harcamaları olarak yapıldı. Bu harcamaların %94,2'sini 5 milyar 936 milyon 291 bin TL ile kişisel harcamalar, %5,8'ini ise 364 milyon 631 bin TL ile paket tur harcamaları oluşturdu.Yurt içinde seyahate çıkan kişi, geceleme sayısı ve harcamalar, I. Çeyrek: Ocak-Mart, 2018Yakınları ziyaret amacı ile yapılan seyahatler %68,7 ile ilk sırada yer aldıSeyahate çıkış sebeplerinde ikinci sırada %15,9 ile “gezi, eğlence, tatil”, üçüncü sırada ise ile %8,7 ile “sağlık” yer aldı.Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 92 milyon 187 bin geceleme sayısı ile en çok “arkadaş, akraba evinde” kaldı. Konaklama türlerine göre geceleme sayısında ikinci sırada 8 milyon 254 bin geceleme ile “otel” yer alırken, “kendi evi” 6 milyon 982 bin geceleme sayısı ile üçüncü sırada yer aldı.