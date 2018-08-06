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Bu haber 06 Ağustos 2018 12:09:47 Tarihinde eklenmiştir.

11 Milyon 876 Bin Kişi Seyahate Çıktı

Seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydı ile yaptıkları toplam seyahat sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %22,3 artarak 15 milyon 486 bin oldu.

11 Milyon 876 Bin Kişi Seyahate Çıktı

Seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydı ile ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %22,3 artarak 15 milyon 486 bin seyahat olarak gerçekleşti.
 

Seyahate çıkanlar, ortalama 407 TL harcadı

 
Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 112 milyon 768 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 7,3 gece, seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 407 TL oldu. 
 

Seyahate çıkanlar, 6 milyar 300 milyon 922 bin TL harcadı 


Yerli turistlerin, yurt içinde yaptıkları seyahat harcamaları 2018 yılının I. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %24,9 artarak 6 milyar 300 milyon 922 bin TL olarak gerçekleşti.
 
Seyahat  harcamaları,  kişisel  veya  paket  tur  harcamaları olarak yapıldı. Bu harcamaların %94,2'sini 5 milyar 936 milyon 291 bin TL ile kişisel harcamalar, %5,8'ini ise 364 milyon 631 bin TL ile  paket tur harcamaları oluşturdu.
 
Yurt içinde seyahate çıkan kişi, geceleme sayısı ve harcamalar, I. Çeyrek: Ocak-Mart, 2018

Yakınları ziyaret amacı ile yapılan seyahatler %68,7 ile ilk sırada yer aldı
 
Seyahate çıkış sebeplerinde ikinci sırada %15,9 ile “gezi, eğlence, tatil”, üçüncü sırada ise ile %8,7 ile “sağlık” yer aldı.
 

Seyahate çıkanlar en çok arkadaş, akraba evinde kaldı

 
Bu çeyrekte seyahate çıkanlar  92 milyon 187 bin geceleme sayısı ile en çok “arkadaş, akraba evinde” kaldı. Konaklama türlerine göre geceleme sayısında ikinci sırada 8 milyon 254 bin geceleme ile “otel” yer alırken, “kendi evi” 6 milyon 982 bin geceleme sayısı ile üçüncü sırada yer aldı.
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11 Milyon 876 Bin Kişi Seyahate Çıktı
11 Milyon 876 Bin Kişi Seyahate Çıktı
Seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydı ile yaptıkları toplam seyahat sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %22,3 artarak 15 milyon 486 bin oldu.
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