11 Milyon 876 Bin Kişi Seyahate Çıktı

Seyahate çıkanlar, ortalama 407 TL harcadı
Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 112 milyon 768 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 7,3 gece, seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 407 TL oldu.
Seyahate çıkanlar, 6 milyar 300 milyon 922 bin TL harcadı
Yerli turistlerin, yurt içinde yaptıkları seyahat harcamaları 2018 yılının I. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %24,9 artarak 6 milyar 300 milyon 922 bin TL olarak gerçekleşti.
Seyahat harcamaları, kişisel veya paket tur harcamaları olarak yapıldı. Bu harcamaların %94,2'sini 5 milyar 936 milyon 291 bin TL ile kişisel harcamalar, %5,8'ini ise 364 milyon 631 bin TL ile paket tur harcamaları oluşturdu.
Yurt içinde seyahate çıkan kişi, geceleme sayısı ve harcamalar, I. Çeyrek: Ocak-Mart, 2018
Yakınları ziyaret amacı ile yapılan seyahatler %68,7 ile ilk sırada yer aldı
Seyahate çıkış sebeplerinde ikinci sırada %15,9 ile “gezi, eğlence, tatil”, üçüncü sırada ise ile %8,7 ile “sağlık” yer aldı.
Seyahate çıkanlar en çok arkadaş, akraba evinde kaldı
Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 92 milyon 187 bin geceleme sayısı ile en çok “arkadaş, akraba evinde” kaldı. Konaklama türlerine göre geceleme sayısında ikinci sırada 8 milyon 254 bin geceleme ile “otel” yer alırken, “kendi evi” 6 milyon 982 bin geceleme sayısı ile üçüncü sırada yer aldı.
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