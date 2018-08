Eyyübiye Belediyesi Ak Evler İle Binlerce Genci Sporla Buluşturuyor

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci’nin,’ Her mahalleye spor salonu’ sloganıyla hayata geçirdiği AK EV Spor Salonları binlerce gencin farklı dallarda sportif faaliyetlere katılımlarını sağlıyor.Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci’nin,’ Her mahalleye spor salonu’ sloganıyla hayata geçirdiği AK EV Spor Salonları binlerce gencin farklı dallarda sportif faaliyetlere katılımlarını sağlıyor. Eyyübiye Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren ve Gençlik Merkezleriyle birlikte sayıları 30’u bulun AK Ev Spor Salonlarında binlerce genç çeşitli dallarda sportif faaliyetlere katılıyor. Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci’nin,’ Her mahalleye spor salonu’ sloganıyla hayata geçirdiği projeyle gençler hem sportif faaliyetlere katılıyor hem de milli ve manevi değerlere haiz gençlik olarak yetişiyor. Bünyesinde birçok lisanslı sporcu da barından AK EV Spor Salonlarında eğitim gören gençler ulusal ve uluslararası arenada da ilimizi ve ülkemizi başarıyla temsil ediyor. Milli değerlere bağlı antrenörler tarafından eğitilen gençler, kendi aralarında da çeşitli sportif etkinlikler düzenliyor. Bu yıl ikincisi yapılan ve geleneksel hale gelen AK EV’ler Karate İl Şampiyonasına da kendi spor salonunda başarı gösteren gençler katıldı. 150 sporcunun katılımıyla gerçekleşen ve büyük heyecana sahne olan şampiyona sonunda; ŞeyhMaksut AK Ev Spor Salonu birinci olurken, Onikiler AK Ev Spor Salonu ikinci, Direkli AK Ev Spor Salonu da üçüncü oldu. Ödüllerini eğitmenlerinin elinden alan ve mutlulukları gözlerinden okunan gençler kendilerine sunulan imkandan dolayı Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci ve ekibine teşekkür ettiler.