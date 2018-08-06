Urfaspor Taraftarı İsyanda, Nihat Çiftçi İstifa

Çiftçi, Gaziantepsor Atkısıyla Poz Verdi

Urfaspor’u Hesaba Almayanı Biz De Sandıkta Almayız

Gazişehir, Antep, Elazığ, Manisa, Menemen, Kastamonu, Bodrum ve Urfa'nın merkez ilçesi Karaköprü gibi belediyelerin kulüplerine ciddi ekonomik desteği sağladığını belirten Urfaspor taraftarları, sosyal medyada Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi’yi topa tuttular.Nihat Çiftçi'nin Gaziantepspor atkısıyla poz vermesiyle adeta çılgına dönen taraftarlar bu adam 20 yıl önce bunların bizi nasıl küme düşürdüğünü bilmiyor galiba. En son Gazişehir’in şike ile bizi 2. lige düşürdüğünü de mi unuttu, yoksa bilerek mi yapıyor? Bunun her tarafı ihanettir" dediler.Yine geçen hafta Azerbaycan’da bir maça giden Çiftçi, tribün fotoğraflarını çekerek “Taraftarlık budur” diye twitter hesabından yaptığı paylaşım Urfaspor taraftarını bir kez daha çileden çıkardı.Bu paylaşımı da sosyal medyada topa tutan Urfaspor taraftarları, “Sayın Başkan önce sen üstüne düşeni yap, takıma destek ol ondan sonra bize akıl ver. Bizde akıl çok, sen paradan haber ver” diyerek Nihat Çiftçi 'yi Urfaspor’a desteğe davet edip, “Mart seçimlerine az kaldı. Bizi Urfaspor’u hesaba alamayanı bizde sandıkta hesaba almayız. Bu gidişle zaten Ak Parti Genel Merkezi de Nihat Çiftçi’yi zor aday gösterir.” dediler.İşte Urfasporluların isyanı;