Ağaç Tomruğu 6 Bin TL'ye Satıldı

Kuruyan Ağaçlar Satılıyor

Tomruk, 6 Bin TL’ye Satıldı

Tomruklar İhale İle Satılıyor

Azdavay Orman İşletme Müdürlüğü, zarar görmüş ağaçları kesip, kesilen ağaçlarda elde edilen kütük ve tomrukları satarak ekonomiye katkı sağlıyor.Azdavay Orman İşletme Müdürlüğü Çamlıbük Şefliğinde üretilen hastalıklı ağaçları tespit ederek Çamlık Şefliğinde bulunan Merkez Depo’ya istifliyor. Burada istiflenen ağaçlar, satışa çıkarılıyor. Satışa çıkarılan ağaçların depoda çürümesi yerine satışa çıkaran Orman Bölge Müdürlüğü, satmayı tercih ederek ekonomiye büyük katkılar sunuyor.Azdavay Orman İşletme Müdürlüğü, tek bir tomruğu 6 Bin TL’ye sattı. İşletmenin elinde, Vergiler hariç toplam 5.992,91 TL’ye satılan tomruktan 7 adet bulunduğu ve 1,30 çapı 170 cm olan tek ağaçtan iki adet 4 metre, beş adet de 3 metre boyunda olduğu bilgisi edinildi.Orman Genel Müdürlüğü, satılan tomruk ve kütükleri usulü ihale ile satışa çıkarıyor. Toplam 7 adet bulunan ağaçtan elde edilen gelir 30.973,51TL’ye ulaştı. İhalede fiyatlar 350 TL’den başlayarak 6000 TL’ye kadar yükseldi. kabuk böceği zararı dolayısıyla kuruyan ağaçların ihalesine Ankara, Adapazarı, Kocaeli, İstanbul, Samsun, Adana, Konya, Çorum, Aksaray ve diğer illerden yaklaşık 200 kişi katıldı.