Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemini Belirleyen En Son Sıcak Gelişmeler, Şanlıurfa Kaza Haberleri, Beyaz Masadaki Siyasi Tartışmalar Urfa.com Farkı İle Sizlerle

Bu haber 06 Ağustos 2018 10:21:40 Tarihinde eklenmiştir.

Sokak Hayvanlarının Su Kaplarına Tahammül Edemediler

Sokak hayvanları için bırakılan su kaplarını döken kadınlar, vicdanları bir kez daha sorgulattı. Kapılarının önüne sokak hayvanları için bırakılan su kaplarından rahatsız olan bir grup kadın, su kaplarını fırlatarak tepkilerini gösterdi. Olayın yaşandığını kanıtlayan görüntüler sosyal medyada büyük tepkilere neden oldu.

Sokak Hayvanlarının Su Kaplarına Tahammül Edemediler

Konya’da hayvansever bir vatandaş, sıcak havalarda su bulmakta zorluk çeken hayvanlar için mahalleye plastik su şişelerini kesip içine su doldurarak belirli bölgelere bıraktı. Bunu gören mahalle sakinlerinden bir grup kadın duruma tepki gösterdi.
 

Mahalle Kedilerle Doluyor

Sokak hayvanları için mahallenin belli bölgelere su kapları bırakan vatandaş, karşılaştığı tepkiyi saniye saniye cep telefonu ile görüntüledi. Görüntülerde bulunan bir kadın, mahallenin her yeri kedilerle doluyor gerekçesiyle su kaplarını atacağını konusunda tehditler savurdu. Su kaplarının koyulduğu bölgeye yazı ile uyarı asan kadınların merhameti görenleri şaşırttı
 

Paylaşmazsan Adam değilsin

Olayı kaydeden hayvansever “Az önce su kaplarını atacağım diyordun. At da görelim.” Demesi üzerine, sinirlenen kadın su kaplarını fırlatıyor. Genç kadın, çektiği görüntüyü internette yayınlayacağım diyen hayvansevere ise “paylaşmazsan adam değiilsin” şeklinde tepkisini gösteriyor.
 
İşte o görüntüler;
 
 
 
Etiketler
Yorum Yap
Güncel
11 Milyon 876 Bin Kişi Seyahate Çıktı
11 Milyon 876 Bin Kişi Seyahate Çıktı
Seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydı ile yaptıkları toplam seyahat sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %22,3 artarak 15 milyon 486 bin oldu.
Ağaç Tomruğu 6 Bin TL'ye Satıldı
Ağaç Tomruğu 6 Bin TL'ye Satıldı
Orman İşletme Müdürlükleri, ormanda zarar görmüş ağaçları keserek, satışa çıkarıyor. Son olarak kabuk böceği zararı dolayısıyla dikili halde kuruyan ağaç kesildi. Kesilen ağacın tomruğu 6 bin TL’ye satıldı. Tomruk ve kütük satışlarından elde edilen gelir ekonomiye katkı sunuyor.
Sokak Hayvanlarının Su Kaplarına Tahammül Edemediler
Sokak Hayvanlarının Su Kaplarına Tahammül Edemediler
Sokak hayvanları için bırakılan su kaplarını döken kadınlar, vicdanları bir kez daha sorgulattı. Kapılarının önüne sokak hayvanları için bırakılan su kaplarından rahatsız olan bir grup kadın, su kaplarını fırlatarak tepkilerini gösterdi. Olayın yaşandığını kanıtlayan görüntüler sosyal medyada büyük tepkilere neden oldu.
Erdoğan, Bakanlarımıza Uygulanan Yaptırıma Sessiz Kalmadı
Erdoğan, Bakanlarımıza Uygulanan Yaptırıma Sessiz Kalmadı
ABD yönetimi, rahip Andrew Brunson krizinin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün ABD'deki mal varlıklarını dondurma kararında sonra, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Amerika'nın Adalet ve İçişleri bakanlarının Türkiye'deki mal varlıklarını donduracağız, varsa" dedi.
Urfa’da Suriyeli Ahmet’in Feci Sonu
Urfa’da Suriyeli Ahmet’in Feci Sonu
Şanlıurfa’nın Eyyübiye İlçesinde, 7 Yaşındaki Suriyeli Uyruklu Ahmet Salih’e Sürücüsü ve Plakası Otomobil Çarptı. Küçük Çocuk Olay Yerinde Hayatını Kaybetti.
Urfalı Vekile, Havalimanında Şok!
Urfalı Vekile, Havalimanında Şok!
CHP milletvekili Mahmut Tanal pasaportu olmasına rağmen engellendi.Tanal, "Türkiye Cumhuriyeti’nin diplomatik pasaportu Almanya’ya girişim için yeterli olmalı” dedi
Kurultay Çağrısına, Urfa’dan Ne Kadar Destek Verildi?
Kurultay Çağrısına, Urfa’dan Ne Kadar Destek Verildi?
Muhaliflerin imzaları teslim etmesinin ardından CHP Genel Merkezi'nde yapılan çalışmanın sonucunda imza veren delegelerin illere göre dağılımının listesi çıkarıldı.
Bayraktar Uyardı; Harekete Geçmezsek, Gelecek Karanlık!
Bayraktar Uyardı; Harekete Geçmezsek, Gelecek Karanlık!
Gıda israfı konusunda halkı bilinçlendirecek kamu spotları hazırlanması ve israf konusunun medyada geniş yer alması toplumsal bilinç sağlanması için bir ihtiyaçtır
Urfa’da Feci Kaza, 3 Ölü, 4 Yaralı
Urfa’da Feci Kaza, 3 Ölü, 4 Yaralı
Şanlıurfa’nın Bozova İlçesinde Öğlen Saatlerinde Piknik Dönüşü Meydana Gelen Kazada,3 Kişi Hayatını Kaybederken 4 Kişi İse Yaralandı. Kaza, Sonrası Can Pazarı Yaşandı.
Bakan Pakdemirli’den Kurbanlık Açıklaması, Müsaade Etmeyeceğiz
Bakan Pakdemirli’den Kurbanlık Açıklaması, Müsaade Etmeyeceğiz
​Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye genelinde kurban olarak kesilebilecek toplam 1,2 milyon büyükbaş ve 3,8 milyon küçükbaş hayvan bulunduğunu belirtti.
Kanalda Kadın Cesedi Bulundu!
Kanalda Kadın Cesedi Bulundu!
Şanlıurfa’nın Haliliye İlçesinde, Dsi’ye Ait Sulama Kanalında Kadın Cesedi Bulundu. Kadının Cesedi, kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Bakandan Fındık Açıklaması, Rahat Olun
Bakandan Fındık Açıklaması, Rahat Olun
700 bin ha alanda 500 bin civarında üreticimizi doğrudan ilgilendiren önemli tarımsal ihracat ürünü olan fındık hasadının bereketli geçmesini temenni ediyorum.
11 Milyon 876 Bin Kişi Seyahate Çıktı
11 Milyon 876 Bin Kişi Seyahate Çıktı
Eyyübiye Belediyesi Ak Evler İle Binlerce Genci Sporla Buluşturuyor
Eyyübiye Belediyesi Ak Evler İle Binlerce Genci Sporla Buluşturuyor
Şanlıurfaspor, Kamp Çalışmalarına Bolu’da Devam Ediyor
Şanlıurfaspor, Kamp Çalışmalarına Bolu’da Devam Ediyor
Urfa’da Suriyeli Ahmet’in Feci Sonu
Urfa’da Suriyeli Ahmet’in Feci Sonu
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
39°C / 24°C
Durum
Sıcak
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:52
Güneş
05:27
Öğle
12:38
İkindi
16:23
Akşam
19:37
Yatsı
21:04
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
1 Beşiktaş 34 23 3 8 +43 77
2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
﻿