Sokak Hayvanlarının Su Kaplarına Tahammül Edemediler

Mahalle Kedilerle DoluyorSokak hayvanları için mahallenin belli bölgelere su kapları bırakan vatandaş, karşılaştığı tepkiyi saniye saniye cep telefonu ile görüntüledi. Görüntülerde bulunan bir kadın, mahallenin her yeri kedilerle doluyor gerekçesiyle su kaplarını atacağını konusunda tehditler savurdu. Su kaplarının koyulduğu bölgeye yazı ile uyarı asan kadınların merhameti görenleri şaşırttı
Paylaşmazsan Adam değilsinOlayı kaydeden hayvansever “Az önce su kaplarını atacağım diyordun. At da görelim.” Demesi üzerine, sinirlenen kadın su kaplarını fırlatıyor. Genç kadın, çektiği görüntüyü internette yayınlayacağım diyen hayvansevere ise “paylaşmazsan adam değiilsin” şeklinde tepkisini gösteriyor.
İşte o görüntüler;
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