Sokak Hayvanlarının Su Kaplarına Tahammül Edemediler

Mahalle Kedilerle Doluyor

Paylaşmazsan Adam değilsin

Konya’da hayvansever bir vatandaş, sıcak havalarda su bulmakta zorluk çeken hayvanlar için mahalleye plastik su şişelerini kesip içine su doldurarak belirli bölgelere bıraktı. Bunu gören mahalle sakinlerinden bir grup kadın duruma tepki gösterdi.Sokak hayvanları için mahallenin belli bölgelere su kapları bırakan vatandaş, karşılaştığı tepkiyi saniye saniye cep telefonu ile görüntüledi. Görüntülerde bulunan bir kadın, mahallenin her yeri kedilerle doluyor gerekçesiyle su kaplarını atacağını konusunda tehditler savurdu. Su kaplarının koyulduğu bölgeye yazı ile uyarı asan kadınların merhameti görenleri şaşırttıOlayı kaydeden hayvansever “Az önce su kaplarını atacağım diyordun. At da görelim.” Demesi üzerine, sinirlenen kadın su kaplarını fırlatıyor. Genç kadın, çektiği görüntüyü internette yayınlayacağım diyen hayvansevere ise “paylaşmazsan adam değiilsin” şeklinde tepkisini gösteriyor.İşte o görüntüler;