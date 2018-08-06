Erdoğan, Bakanlarımıza Uygulanan Yaptırıma Sessiz Kalmadı

Erdoğan, Olaya ‘Saçma Sapan’ Dedi

Erdoğan, Kime Şefkat Göstereceğimizi İyi Biliriz

ABD’nin Türkiye Yaptırımı Açıklaması, Her Zaman Dik Durduk

ABD yönetimi, rahip Andrew Brunson krizinin ardından Türkiye’ye yaptırım uygulayacağını duyurdu ve ardından olayın sorumlusu olarak gösterdiği İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün ABD'deki mal varlıklarını dondur.ABD’nin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün mal varlıklarını dondurma kararından sonra açıklamada bulunan Erdoğan,dedi.Erdoğan, AKP 5. Olağan Kadın Kolları Kongresi Sırasında yaptığı açıklamalarda, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin büyük bir devlet olduğunu belirterek,diye konuştu.AKP 5. Olağan Kadın Kolları Kongresinde bir çok açıklamalarda buluna Erdoğan, Amerika’nın İzmir'deki Papaz Brunson ile ilgili attığı adım stratejik ortağa yakışmayan bir adım olduğunu belirterekdedi