Şanlıurfaspor, Kamp Çalışmalarına Bolu’da Devam Ediyor

Şanlıurfaspor Sezon başı kamp çalışmalarına Bolu'da devam ediyor.2. Lig Kırmızı Grupta mücadele edecek olan Urfaspor sezon öncesi kamp çalışmalarına devam ediyor.Kamp çalışmalarını sürdüren Urfaspor,günde çift idmanla hazırlanıyor.Teknik Direktör Kemal Kılıç'ın genç futbolcularının performansından memnun kaldığı görüldü.12 Temmuz'dan bu yana çalışmalarına devam eden sarı yeşilli ekip günde çift idmanla çalışmalarını yoğunlaştırdı.19 Ağustos tarihine kadar devam edecek kamp'ta futbolcuların yorucu antrenmanlar yaptığı gözleniyor.ikinci etap kamp çalışmalarını sürdüren Şanlıurfaspor'da Teknik Direktör Kemal Kılıç taktiksel antrenmanlarla futbolcularını lige hazırlıyor.