Urfa, Uygarlığın Başladığı Yer!

6 BİN YILLIK SÜRECİN RESMİ

Bir garip arkeolog

Sevimli bekçiler

İbrahim Tatlıses demişti ya “Urfa’da Oxford vardı da biz mi gitmedik” diye...Bırakın Oxford’u, uygarlık tarihinin başladığı yermiş meğer! UNESCO Dünya Mirası listesine alınan Göbeklitepe’de, kazıların koordinatörü Dr. Lee Clare ile bir gün geçirdik. 12 bin yıllık yapıların arasında insanın gizemli kökenlerini konuştuk. Atalarımızın dünyaya, kozmosa nasıl baktığını ve insanlığın nereye doğru gittiğini anlamaya çalıştık.Neolitik Devrim, Buzul Çağı’nın sonlarında başlayıp birkaç bin yıl sürüyor. Avcı-toplayıcılar eskisi gibi hareket etmemeye, sedanter yaşamaya başlıyor. Tohum topluyorlar. İlk tarlalarda hafif tarım yapılıyor. Daha sonraysa süt sağma, resimdeki gibi köpeklerin, hayvanların evcilleştirilmesi... Tüm bunlar 6 bin yıla yayılıyor. Göbeklitepe bu sürecin ortasında bir yerde. Sonunda bu alanı terk ediyorlar.Acayip bir yer burası...Girişte “Peygamberler şehrine hoş geldiniz” yazıyor.Hazreti İbrahim’in burada doğduğuna inanılıyor.Nuh’un gemisi deyince “Büyük Tufan’dan sonra şu Cudi’ye sığındı” diyorlar.Cennet Bahçesi’nin bir zamanlar Şanlıurfa civarında olduğuna inanan bile var.İnsanı da acayipmiş.Birayı ilk kez burada mayalamış, üzümden şarabı ilk kez burada yapmışlar.Kadınlar ateş gibi mavi kobalt tozunu gözlerine ilk kez burada sürmüş.Harran’ın astronomlarıArabadan dışarı bakıyorum.Sağ tarafımda yemyeşil, uçsuz bucaksız Harran Ovası...Mezopotamya’nın kesişim noktası, ticaretin ve medeniyetin beşiği.Şimdi hububat yetiştirilen bu yerde Sabiîler bir zamanlar astronomi kulesi bile kurmuş. Taptıkları Güneş’i, Ay’ı, yıldızları izlemişler.¡ ¡ ¡Bu masalsı geçmişin ötesinde Urfa’nın benim için anlamı, babamın doğduğu ve sekiz yaşına kadar yaşadığı yer olması.Şehre ilk kez 2010’da gelmiştim. Balıklıgöl’ün kenarında gözlerim dolmuştu.Babamın dünyaya gözlerini böyle sihirli bir yerde açmasına çok sevinmiştim.Bilmiyordum çünkü. Beklediğimden çok daha güzeldi.Yıllar sonra dünyanın gündemi oldu Şanlıurfa.Göbeklitepe’deki keşifler insanlık tarihiyle ilgili bildiklerimizi değiştirecek önemdeydi.Gidip yerinde incelemeye karar verdim.Dr. Lee Clare - Çınar OSKAYKazı alanına çıkan tesislerde Dr. Lee Clare’le buluşacağız.Burayı keşfeden Prof. Klaus Schmidt gibi Alman Arkeoloji Enstitüsü’nden ama o İngiliz.Yeşil, sade bir tişört ve tertemiz gülüşüyle geliyor.Kazının son durumuyla ilgili uzunca bir giriş yapıyor ama bir şey eksik sanki bu konuşmada.Hah buldum, kendisini öven tek bir söz yok!Öyle alışmışım ki bu tür durumlarda ego saldırısına maruz kalmaya, eksikliğini hissettim doğrusu.Tabii bizdeki özgüvenin kimsede olmaması normal.Çünkü dünya deviyiz.Dünya tarihini değiştirebilecek çanak, çömlek, kazı gibi ayak işlerimizde İngilizleri, Almanları kullanıyoruz.¡ ¡ ¡Dr. Clare tuhaf biri.Kendini, kurumunu anlatacağına aşağıdaki Örencik Köyü sakinlerini övüyor: “90’lı yıllardan beri kazılarda, ziyaretçi merkezinde, dolmuşlarda onlar çalışıyor. Kazı işini çok iyi biliyorlar. Bir taşı kazarken kurt figürü çıkacağını benden önce anlıyorlar mesela. Onlara hayatımı bile emanet ederim.”Ziyaretçi merkezindeki video sunumları, çizimleri inceliyor, sonra yukarı, kazı alanına çıkıyoruz.FOTOĞRAF: Vincent J. Musi National Geographic CreativeGirişte iki köpek beliriyor.Kurt ve Silex (Almanca çakıl taşı demekmiş).Yıllar önce tepeye kazı ekibiyle bir çıkmış, pir çıkmışlar.Ortak tarihimizi koruyor gibiler.İnsanlar avlana avlana bir noktada, bu bölgede vahşi hayvan kıtlığı yaratmış.Göbeklitepe’yle ilgili bir kitap yazan Karl W. Luckert (‘Göbekli Tepe’, Alfa Yayıncılık, çeviren: Leyla Tonguç Basmacı), köpeklerin bu kıtlığı 3-5 bin yıl önceden hissettiğini, hayatta kalabilmek için insanlarla dost olduklarını yazıyor.Yılanların zehrini sağıp mızrakların ucuna süren, bıçaklarla leşleri bir kurttan bile iyi kesen, hayvanların en entrikacısı insana yanaşmışlar.Onlar da bizi vahşi hayvanlara karşı uyarmış, avlarda rehberlik hizmeti vermiş.Yani tamamen yozlaşmış, karşılıklı çıkar ilişkisi!Kedi öyle değil, daha kişilikli. Çünkü kertenkele yer, kelebek öldürür. Bir tür seri katil.Göbeklitepe’de tek bir kedi yok. Çıkarı yok çünkü./Hürriyet PazarÇınar OSKAY