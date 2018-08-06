Çareyi İbrahim Tatlıses'te Buldu!

MANCHESTER City ile 2020’ye kadar mukavelesi bulunan ve kariyerine Galatasaray’da devam etmek isteyen Jason Denayer geçtiğimiz transfer dönemlerinde olduğu gibi kendisine talip olan her kulübe olumsuz yanıt veriyor. İspanya’dan gelen teklifleri reddeden Belçikalı stoper, son olarak Leeds United’ın önerisini de kabul etmedi. Öte yandan yıldız futbolcu dün sosyal medya hesabında ilginç bir hikaye paylaştı. Denayer, İbrahim Tatlıses’in “Kal benim için” şarkısını dinliyordu.