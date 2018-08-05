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Bu haber 05 Ağustos 2018 21:56:14 Tarihinde eklenmiştir.

Kurultay Çağrısına, Urfa’dan Ne Kadar Destek Verildi?

Muhaliflerin imzaları teslim etmesinin ardından CHP Genel Merkezi'nde yapılan çalışmanın sonucunda imza veren delegelerin illere göre dağılımının listesi çıkarıldı.

Kurultay Çağrısına, Urfa’dan Ne Kadar Destek Verildi?

Muhaliflerin imzaları teslim etmesinin ardından CHP Genel Merkezi'nde yapılan çalışmanın sonucunda imza veren delegelerin illere göre dağılımının listesi çıkarıldı. 81 ilin yer aldığı listede kurultay için imza toplayanların hangi şehirden ne kadar imza aldıkları görülüyor.

Muhaliflerin Kılıçdaroğlu'nun da memleketi olan Tunceli'nin aralarında olduğu, Şırnak, Amasya, Çankırı, Sinop'tan imza alamadığı görülürken, Muharrem İnce'nin memleketi Yalova'nın da aralarında bulunduğu Sakarya, Manisa, Kilis, Aksaray, Bartın, Batman, Bilecik, Düzce ve Hakkari illeri tam sayıda imza verdi.

Ayrıa CHP 'de 144 milletvekilinden 10 milletvekili ve 60 kişilik Parti Meclisi'nden 12 üye olağanüstü kurultayın toplanması için imza verirken 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu'ndan ise 4 üye olağanüstü kurultayın toplanmasını istedi.

Muhaliflerin Kılıçdaroğlu'nun da memleketi olan Tunceli'nin aralarında olduğu, Şırnak, Amasya, Çankırı, Sinop'tan imza alamadığı görülürken, Muharrem İnce'nin memleketi Yalova'nın da aralarında bulunduğu Sakarya, Manisa, Kilis, Aksaray, Bartın, Batman, Bilecik, Düzce ve Hakkari illeri tam sayıda imza verdi. 23 Delegesi bulunan Şanlıurfa'dan ise 13 kişi kongre için imza verdi.

İşte CHP 'nin il il imza veren delege sayısı:
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