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Bu haber 05 Ağustos 2018 21:51:00 Tarihinde eklenmiştir.

Yetim Tek Tek Açıkladı, Urfaspor’da Neler Oluyor?

Şanlıurfaspor Başkanı Emin Yetim, düzenlediği toplantı ile kulübün durumu hakkında bilgiler verdi. Başkan Yetim, 1971 yılından kalan borcunun olduğunu söyledi.

Yetim Tek Tek Açıkladı, Urfaspor’da Neler Oluyor?

Şanlıurfaspor Başkanı Emin Yetim, düzenlediği toplantı ile kulübün durumu hakkında bilgiler verdi. Başkan Yetim, kulübün 1971 yılından kalan borcunun olduğunu söyledi.

Basın toplantısına Şanlıurfaspor kulüp başkanı Emin Yetim'in yanı sıra yönetim kurulundan Reşit Yıldız, Cihan Canbeyli, Mehmet Giray Küçük, Murat Şahin, Halil Haktankaçmaz, Ömer Göçebeler ve Reşit Karakaş katıldı.

Basın toplantısında kulübün içinde bulunduğu sıkıntılı durum hakkında bilgi veren Yetim, Tüm Şanlıurfalıların kenetlenerek takıma destek vermeleri gerektiğini söyledi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele edecek olan Şanlıurfaspor'da maddi sorunlar can sıkmaya devam ediyor. Sürekli olarak yaşanan maddi sorunlarla gündeme gelen sarı yeşilli ekipte Başkan Emin Yetim bir basın toplantısı düzenledi.

BU YÜKÜN ALTINDAN KALKAMAYIZ

Yetim toplantıda Şanlıurfaspor'un içinde olduğu durumu aktarırken, sarı yeşilli ekibin 1971 yılından kalan borcunun olduğunu ifade etti. Verilen sözlerin tutulmadığına dikkat çeken Başkan Yetim, borcun çok olduğunu belirterek, Kongrede aday çıkmayınca biz tekrar aday olduk. "Varsa bir baba yiğit gelsin" dedi.

Transfer çalışmalarına bu sene erken başladıklarını ifade eden Yetim, yönetim olarak kongre sonrası beklemeden çalışmalarımıza başladık. her sene çok geç kalınıyordu. 
Peşinatların büyük ölçüde ödendiği bir takım kurduk. Ama bunları yaparken çok zorlanıyoruz. takıma zarar vermek isteyen insanlar var. takımı icraya vermiş olanların tamamı Urfalı.

Biz yönetim olarak bu yükün altından kalkamayız diyen Yetim, Bize verilen sözler tutulmadı. durum böyle devam ederse takım lige başlayamaz. bizim geçmişten gelen sıkıntılarımız var. biz tek başımıza bu yükün altından kalkamayız dedi.

İLÇE TAKIMINA VERİLEN DESTEK URFASPOR'A VERİLMİYOR

Karaköprü Belediyespor'u ima ederek, "İlçe takıma 2.5 milyon sponsor olunuyor" diyen Başkan Yetim, Şanlıurfaspor'a ise destek olunmadığını sözlerine ekledi. Yetim toplantıda, Kemal Süt'ün 391 bin TL icra davası açtığını da kaydetti.

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Spor
Yetim Tek Tek Açıkladı, Urfaspor’da Neler Oluyor?
Yetim Tek Tek Açıkladı, Urfaspor’da Neler Oluyor?
Şanlıurfaspor Başkanı Emin Yetim, düzenlediği toplantı ile kulübün durumu hakkında bilgiler verdi. Başkan Yetim, 1971 yılından kalan borcunun olduğunu söyledi.
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