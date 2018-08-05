Urfa’da Feci Kaza, 3 Ölü, 4 Yaralı

Piknik, Zehir Oldu

Şanlıurfa’nın Bozova İlçesinde Öğlen Saatlerinde Piknik Dönüşü Meydana Gelen Kazada,3 Kişi Hayatını Kaybederken 4 Kişi İse Yaralandı. Kaza, Sonrası Can Pazarı Yaşandı.Kaza, Öğlen Saatlerinde Bozova’da Meydana Geldi. Alınan Bilgiye Göre, Dutluca Mahallesi Yakınlarında Baraja Pikniğe Gittikleri Öğrenilen Mithat T. Hakimiyetindeki Otomobil, Önünde Seyir Halinde Olan Abdülcelil B. Hakimiyetindeki Kamyonete Çarptı. Kazada Olay Yerinde 2 Kişi Hayatını Kaybetti, Bir Kişi İse Hastanedeki Tüm Müdahalelere Rağmen Kurtarılamadı.Yaralılar Olay Yerine Gelen Ambulansla Bozova Devlet Hastanesine Kaldırılırken, Yaralıların Tedavisinin Devam Ettiği Bildirildi.Kaza İle İlgili Soruşturma Başlatıldı.