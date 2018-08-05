Urfalı Babanın Filminde Sona Gelindi

Müziğin usta ismi Müslüm Gürses'in hayatını konu alan 'MÜSLÜM' filminin çekimleri tamamlandı. 26 Ekim'de vizyona girecek filmin ikinci teasar'ı yayınlandı. Gürses'in inişli çıkışlı hayatının yansımaları şimdiden merak konusu oldu3 Mart 2013'de yaşamını yitiren Müslüm Gürses'in hayat hikayesini konu alan 'MÜSLÜM' filminin ikinci teasar'ı yayınlandı. Yapımcılığını Mustafa Uslu'nun üstlendiği filmde Müslüm Gürses’i Timuçin Esen, büyük aşkı Muhterem Nur’u ise Zerrin Tekindor canlandıracak. Rahmetli sanatçının inişli çıkışlı hayatından önemli kesitlerin beyazperdeye aktarılacağı film, 26 Ekim’de vizyona girecek.Filmin güçlü oyuncu kadrosunda, Ayça Bingöl, Taner Ölmez, Erkan Avcı, Erkan Can, Turgut Tunçalp, Güven Kıraç, Erkan Kolçak Köstendil, Goncagül Sunar, Altan Erkekli ve Şahin Kendirci gibi isimler yer alıyor.Dilden dile dolaşan şarkılarıyla ülke mozağini kendi müziğiyle harmanlayan Müslüm Gürses'in hayatını konu alan filmden yeni görüntüler yayınlandı.