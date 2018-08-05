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Bu haber 05 Ağustos 2018 01:19:37 Tarihinde eklenmiştir.

Bakandan Fındık Açıklaması, Rahat Olun

700 bin ha alanda 500 bin civarında üreticimizi doğrudan ilgilendiren önemli tarımsal ihracat ürünü olan fındık hasadının bereketli geçmesini temenni ediyorum.

Bakandan Fındık Açıklaması, Rahat Olun

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, fındıkta fiyat istikrarı ve TMO müdahalesi ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamayı yaptı:

“2018 yılı fındık hasadı bugünlerde başlamış bulunmaktadır.

700 bin ha alanda 500 bin civarında üreticimizi doğrudan ilgilendiren ve ülkemizin en önemli tarımsal ihracat ürünü olan fındık hasadının bereketli geçmesini temenni ediyorum.

Hasatla birlikte piyasa fiyat istikrarı ve TMO müdahalesi hususunda tereddütlerin ortaya çıktığı görülmektedir.

Görevlendirildiği tarımsal ürünlerle ilgili piyasa düzenleme görevini başarıyla yürüten Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından; 2018 yılı ürünü fındık piyasasını düzenlemek için gerekli hazırlıklar yapılmış ve fındık üreticilerimizin mağduriyet yaşamaması için her türlü önlem alınmıştır.

Alım politikalarına ilişkin açıklamalar önümüzdeki günlerde ayrıca yapılacaktır.”

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Bakandan Fındık Açıklaması, Rahat Olun
Bakandan Fındık Açıklaması, Rahat Olun
700 bin ha alanda 500 bin civarında üreticimizi doğrudan ilgilendiren önemli tarımsal ihracat ürünü olan fındık hasadının bereketli geçmesini temenni ediyorum.
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