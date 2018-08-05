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Bu haber 05 Ağustos 2018 01:16:11 Tarihinde eklenmiştir.

İdo,Beni Mahçup Etmedi!

Kariyerini babası İbrahim Tatlıses gibi müzik sektörü üzerine kuran İdo Tatlıses, başarılı sahne performansı ve şarkılarıyla kısa sürede adından söz ettirdi.

İdo,Beni Mahçup Etmedi!

Şarkıcı İbrahim Tatlıses, Derya Tuna ile olan evliliğinden doğan oğlu İdo hakkında dikkate değer satırlar paylaştı.

Kariyerini babası İbrahim Tatlıses gibi müzik sektörü üzerine kuran İdo Tatlıses, başarılı sahne performansı ve şarkılarıyla kısa sürede adından söz ettirdi. Kariyer yolculuğunu babasının kanatları altında yapmayan ve tek başına ayakta duran İdo bu tercihiyle babası İbrahim Tatlıses’ten de geçer not aldı. Oğluyla ilgili paylaşımda bulunan Tatlıses, İdo’nun kariyeriyle ilgili olarak: “ALLAH var İdo beni mahçup etmedi yıkıp geçiyor ve ben İdo'ya hiç birşey öğretmeden, o kendi kendini yetiştirmiştir…Tebrikler İdo can” ifadelerini kullandı.

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