Traktörde İlkler Belli Oldu, Urfa Kaçıncı Sırada?

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, traktör sayısında 88 bin 437 ile Manisa, 88 bin 95 ile Konya, 65 bin 96 ile İzmir ilk üç sıradaki yerini koruduğunu bildirdi.

Bayraktar, yaptığı açıklamada, Haziran ayında traktör sayısında 63 bin 964 adetle Bursa’nın dördüncü, 63 bin 261 adetle Balıkesir’in beşinci, 55 bin 350 adetle Ankara’nın altıncı, 52 bin 334 adetle Adana’nın yedinci, 51 bin 382 adetle Samsun’un sekizinci, 50 bin 842 adetle Denizli’nin dokuzuncu, 47 bin 790 adetle Antalya’nın onuncu olduğunu belirtti.

Şemsi Bayraktar, Haziran 2018 itibarıyla bu illeri, 47 bin 33 ile Aydın, 42 bin 628 ile Afyonkarahisar, 41 bin 543 ile Tokat, 40 bin 252 ile Çorum, 39 bin 233 ile Sakarya, 38 bin 230 ile Şanlıurfa, 34 bin 784 ile Mersin, 34 bin 314 ile Gaziantep, 33 bin 775 ile Kütahya, 33 bin 569 ile Çanakkale, 33 bin 44 ile Yozgat, 32 bin 535 ile Muğla, 32 bin 240 ile Sivas, 31 bin 920 ile Edirne, 30 bin 534 ile Tekirdağ izledi.

Bayraktar, Haziran ayında, Kastamonu’da 29 bin 955, Kayseri’de 29 bin 451, Diyarbakır’da 24 bin 561, Malatya’da 24 bin 242, İstanbul’da 23 bin 747, Eskişehir’de 23 bin 253, Hatay’da 22 bin 796, Isparta’da 22 bin 362, Burdur’da 22 bin 87, Kahramanmaraş 21 bin 545, Bolu’da 21 bin 439, Nevşehir’de 21 bin 370, Amasya’da 20 bin 937, Kırklareli’nde 20 bin 738 traktör bulunduğunu bildirdi.

-Traktör sayısı Şırnak, Batman ve Bayburt’ta azaldı-

Traktör sayısının Erzurum’da 19 bin 835, Kars’ta 19 bin 821, Aksaray’da 19 bin 342, Uşak’ta 19 bin 79, Adıyaman’da 17 bin 556, Niğde’de 17 bin 325, Kocaeli’nde 17 bin 206, Osmaniye’de 16 bin 768, Çankırı’da 13 bin 893, Muş’ta 12 bin 586, Kırşehir’de 12 bin 97, Karaman 11 bin 835, Düzce’de 11 bin 770, Mardin’de 11 bin 238, Bilecik’te 10 bin 824, Ardahan’da 10 bin 700, Elazığ’da 10 bin 559 olduğunu belirten Bayraktar, şunları kaydetti:

“Zonguldak’ta 9 bin 648, Kırıkkale’de 9 bin 430, Van’da 9 bin 267, Sinop’ta 8 bin 928, Ağrı’da 8 bin 756, Erzincan’da 7 bin 328, Kilis’te 6 bin 173, Karabük’te 5 bin 765, Bartın’da 5 bin 506, Iğdır’da 4 bin 736, Bitlis’te 3 bin 971, Gümüşhane’de 3 bin 700, Giresun’da 3 bin 271, Siirt’te 3 bin 90, Yalova’da 3 bin 29, Ordu’da 2 bin 546, Tunceli’de 1717, Artvin’de 1462, Bingöl’de 1196, Hakkari’de 1034 traktör var. Traktör sayısı Trabzon’da 329, Rize’de 88 adede kadar düşüyor.

Üç ilimizdeki traktör sayısında bir önceki aya kıyasla düşüş yaşandı. Mayıs ayında Batman’da 5 bin 932 olan traktör sayısı 5 bin 926’ya, Şırnak’ta 3 bin 3 olan traktör sayısı 2 bin 997’ye, Bayburt’ta 3 bin 159 olan traktör sayısı 3 bin 158’e geriledi.”

-Aylık ve yıllık artışta ilk üç: Manisa, Konya, İzmir--

Tarımın en önemli iş makinası traktörün sayısı 2018 Haziran ayı itibarıyla 3 bin 227 artışla 1 milyon 863 bin 16’dan 1 milyon 866 bin 243’e ulaştığını bildiren Bayraktar, “Traktör sayısı artışında hem aylık hem yıllıkta Manisa ilk sırayı aldı. Manisa’da traktör sayısı aylıkta 155, yıllıkta 3 bin 133 adet arttı. Aylık traktör artış sayısında 154 adetle İzmir ikinci, 148 adetle Aydın üçüncü, 123 adetle Antalya dördüncü, 121 adetle Ankara beşinci, 110 adetle Konya altıncı, 109 adetle Denizli yedinci, 108 adetle Bursa sekizinci, 94 adetle Muğla ve Balıkesir dokuzuncu oldu. Yıllık artışta Manisa’yı 2 bin 924 adetle Konya, 2 bin 531 adetle İzmir, 2 bin 359 adetle Aydın, 2 bin 166 adetle Ankara,1917 adetle Bursa izledi. Haziran ayında traktör sayısı Hakkari ve Rize’de 1 arttı.

İller itibarıyla traktör sayıları, aylık ve yıllık artışları şöyle: