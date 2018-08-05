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Bu haber 05 Ağustos 2018 00:38:36 Tarihinde eklenmiştir.

Traktörde İlkler Belli Oldu, Urfa Kaçıncı Sırada?

“Traktör sayısında, 88 bin 437 ile Manisa, 88 bin 95 ile Konya, 65 bin 96 ile İzmir ilk üç sıradaki yerini korudu.Hem aylık hem yıllıkta Manisa ilk sırayı aldı

Traktörde İlkler Belli Oldu, Urfa Kaçıncı Sırada?

 Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, traktör sayısında 88 bin 437 ile Manisa, 88 bin 95 ile Konya, 65 bin 96 ile İzmir ilk üç sıradaki yerini koruduğunu bildirdi.

Bayraktar, yaptığı açıklamada, Haziran ayında traktör sayısında 63 bin 964 adetle Bursa’nın dördüncü, 63 bin 261 adetle Balıkesir’in beşinci, 55 bin 350 adetle Ankara’nın altıncı, 52 bin 334 adetle Adana’nın yedinci, 51 bin 382 adetle Samsun’un sekizinci, 50 bin 842 adetle Denizli’nin dokuzuncu, 47 bin 790 adetle Antalya’nın onuncu olduğunu belirtti.

Şemsi Bayraktar, Haziran 2018 itibarıyla bu illeri, 47 bin 33 ile Aydın, 42 bin 628 ile Afyonkarahisar, 41 bin 543 ile Tokat, 40 bin 252 ile Çorum, 39 bin 233 ile Sakarya, 38 bin 230 ile Şanlıurfa, 34 bin 784 ile Mersin, 34 bin 314 ile Gaziantep, 33 bin 775 ile Kütahya, 33 bin 569 ile Çanakkale, 33 bin 44 ile Yozgat, 32 bin 535 ile Muğla, 32 bin 240 ile Sivas, 31 bin 920 ile Edirne, 30 bin 534 ile Tekirdağ izledi.

Bayraktar, Haziran ayında, Kastamonu’da 29 bin 955, Kayseri’de 29 bin 451, Diyarbakır’da 24 bin 561, Malatya’da 24 bin 242, İstanbul’da 23 bin 747, Eskişehir’de 23 bin 253, Hatay’da 22 bin 796, Isparta’da 22 bin 362, Burdur’da 22 bin 87, Kahramanmaraş 21 bin 545, Bolu’da 21 bin 439, Nevşehir’de 21 bin 370, Amasya’da 20 bin 937, Kırklareli’nde 20 bin 738 traktör bulunduğunu bildirdi.

-Traktör sayısı Şırnak, Batman ve Bayburt’ta azaldı-

Traktör sayısının Erzurum’da 19 bin 835, Kars’ta 19 bin 821, Aksaray’da 19 bin 342, Uşak’ta 19 bin 79, Adıyaman’da 17 bin 556, Niğde’de 17 bin 325, Kocaeli’nde 17 bin 206, Osmaniye’de 16 bin 768, Çankırı’da 13 bin 893, Muş’ta 12 bin 586, Kırşehir’de 12 bin 97, Karaman 11 bin 835, Düzce’de 11 bin 770, Mardin’de 11 bin 238, Bilecik’te 10 bin 824, Ardahan’da 10 bin 700, Elazığ’da 10 bin 559 olduğunu belirten Bayraktar, şunları kaydetti:

“Zonguldak’ta 9 bin 648, Kırıkkale’de 9 bin 430, Van’da 9 bin 267, Sinop’ta 8 bin 928, Ağrı’da 8 bin 756, Erzincan’da 7 bin 328, Kilis’te 6 bin 173, Karabük’te 5 bin 765, Bartın’da 5 bin 506, Iğdır’da 4 bin 736, Bitlis’te 3 bin 971, Gümüşhane’de 3 bin 700, Giresun’da 3 bin 271, Siirt’te 3 bin 90, Yalova’da 3 bin 29, Ordu’da 2 bin 546, Tunceli’de 1717, Artvin’de 1462, Bingöl’de 1196, Hakkari’de 1034 traktör var. Traktör sayısı Trabzon’da 329, Rize’de 88 adede kadar düşüyor.

Üç ilimizdeki traktör sayısında bir önceki aya kıyasla düşüş yaşandı. Mayıs ayında Batman’da 5 bin 932 olan traktör sayısı 5 bin 926’ya, Şırnak’ta 3 bin 3 olan traktör sayısı 2 bin 997’ye, Bayburt’ta 3 bin 159 olan traktör sayısı 3 bin 158’e geriledi.”

-Aylık ve yıllık artışta ilk üç: Manisa, Konya, İzmir--

Tarımın en önemli iş makinası traktörün sayısı 2018 Haziran ayı itibarıyla 3 bin 227 artışla 1 milyon 863 bin 16’dan 1 milyon 866 bin 243’e ulaştığını bildiren Bayraktar, “Traktör sayısı artışında hem aylık hem yıllıkta Manisa ilk sırayı aldı. Manisa’da traktör sayısı aylıkta 155, yıllıkta 3 bin 133 adet arttı. Aylık traktör artış sayısında 154 adetle İzmir ikinci, 148 adetle Aydın üçüncü, 123 adetle Antalya dördüncü, 121 adetle Ankara beşinci, 110 adetle Konya altıncı, 109 adetle Denizli yedinci, 108 adetle Bursa sekizinci, 94 adetle Muğla ve Balıkesir dokuzuncu oldu. Yıllık artışta Manisa’yı 2 bin 924 adetle Konya, 2 bin 531 adetle İzmir, 2 bin 359 adetle Aydın, 2 bin 166 adetle Ankara,1917 adetle Bursa izledi. Haziran ayında traktör sayısı Hakkari ve Rize’de 1 arttı.

İller itibarıyla traktör sayıları, aylık ve yıllık artışları şöyle:

 

 

2017

2018

2018

 

 

 

 

Haziran

Mayıs

Haziran

 

 

 

 

Traktör

Traktör

Traktör

Yıllık

Aylık

 

İller

Sayısı

Sayısı

Sayısı

Değişim

Değişim

1

Manisa

85.304

88.282

88.437

3.133

155

2

Konya

85.171

87.985

88.095

2.924

110

3

İzmir

62.565

64.942

65.096

2.531

154

4

Bursa

62.047

63.856

63.964

1.917

108

5

Balıkesir

61.563

63.167

63.261

1.698

94

6

Ankara

53.184

55.229

55.350

2.166

121

7

Adana

50.930

52.268

52.334

1.404

66

8

Samsun

50.120

51.338

51.382

1.262

44

9

Denizli

49.051

50.733

50.842

1.791

109

10

Antalya

46.001

47.667

47.790

1.789

123

11

Aydın

44.674

46.885

47.033

2.359

148

12

Afyonkarahisar

41.264

42.560

42.628

1.364

68

13

Tokat

40.495

41.513

41.543

1.048

30

14

Çorum

39.094

40.221

40.252

1.158

31

15

Sakarya

37.685

39.176

39.233

1.548

57

16

Şanlıurfa

36.434

38.148

38.230

1.796

82

17

Mersin

33.619

34.704

34.784

1.165

80

18

Gaziantep

32.474

34.246

34.314

1.840

68

19

Kütahya

32.909

33.724

33.775

866

51

20

Çanakkale

32.635

33.588

33.659

1.024

71

21

Yozgat

32.057

33.013

33.044

987

31

22

Muğla

30.963

32.441

32.535

1.572

94

23

Sivas

31.307

32.184

32.240

933

56

24

Edirne

31.165

31.892

31.920

755

28

25

Tekirdağ

29.686

30.481

30.534

848

53

26

Kastamonu

28.930

29.907

29.955

1.025

48

27

Kayseri

28.445

29.396

29.451

1.006

55

28

Diyarbakır

23.449

24.528

24.561

1.112

33

29

Malatya

23.189

24.201

24.242

1.053

41

30

İstanbul

22.956

23.658

23.747

791

89

31

Eskişehir

22.479

23.220

23.253

774

33

32

Hatay

21.892

22.755

22.796

904

41

33

Isparta

21.594

22.317

22.362

768

45

34

Burdur

21.415

22.051

22.087

672

36

35

Kahramanmaraş

20.403

21.471

21.545

1.142

74

36

Bolu

20.799

21.408

21.439

640

31

37

Nevşehir

20.907

21.345

21.370

463

25

38

Amasya

20.131

20.909

20.937

806

28

39

Kırklareli

20.224

20.711

20.738

514

27

40

Erzurum

19.001

19.783

19.835

834

52

41

Kars

19.387

19.804

19.821

434

17

42

Aksaray

18.610

19.319

19.342

732

23

43

Uşak

18.402

19.043

19.079

677

36

44

Adıyaman

16.437

17.491

17.556

1.119

65

45

Niğde

16.811

17.301

17.325

514

24

46

Kocaeli

16.503

17.186

17.206

703

20

47

Osmaniye

16.252

16.762

16.768

516

6

48

Çankırı

13.427

13.872

13.893

466

21

49

Muş

12.025

12.545

12.586

561

41

50

Kırşehir

11.585

12.086

12.097

512

11

51

Karaman

11.286

11.812

11.835

549

23

52

Düzce

11.275

11.750

11.770

495

20

53

Mardin

10.702

11.208

11.238

536

30

54

Bilecik

10.524

10.812

10.824

300

12

55

Ardahan

10.377

10.684

10.700

323

16

56

Elazığ

9.963

10.540

10.559

596

19

57

Zonguldak

9.457

9.640

9.648

191

8

58

Kırıkkale

9.035

9.425

9.430

395

5

59

Van

9.061

9.243

9.267

206

24

60

Sinop

8.745

8.924

8.928

183

4

61

Ağrı

8.469

8.742

8.756

287

14

62

Erzincan

7.043

7.316

7.328

285

12

63

Kilis

5.912

6.155

6.173

261

18

64

Batman

5.681

5.932

5.926

245

-6

65

Karabük

5.583

5.756

5.765

182

9

66

Bartın

5.346

5.493

5.506

160

13

67

Iğdır

4.540

4.733

4.736

196

3

68

Bitlis

3.766

3.966

3.971

205

5

69

Gümüşhane

3.593

3.695

3.700

107

5

70

Giresun

3.163

3.264

3.271

108

7

71

Bayburt

3.028

3.159

3.158

130

-1

72

Siirt

2.889

3.087

3.090

201

3

73

Yalova

2.853

3.014

3.029

176

15

74

Şırnak

2.767

3.003

2.997

230

-6

75

Ordu

2.433

2.542

2.546

113

4

76

Tunceli

1.590

1.714

1.717

127

3

77

Artvin

1.370

1.460

1.462

92

2

78

Bingöl

1.164

1.194

1.196

32

2

79

Hakkari

1.007

1.033

1.034

27

1

80

Trabzon

268

321

329

61

8

81

Rize

70

87

88

18

1

 

Türkiye

1.800.610

1.863.016

1.866.243

65.633

3.227

 
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Sıra Takım O G M B Av Puan
1 Beşiktaş 34 23 3 8 +43 77
2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
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