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Bu haber 05 Ağustos 2018 00:20:18 Tarihinde eklenmiştir.

Urfalı İle Sıcak Temas, Rahip ve Halil Baysal!

Brunson'un FETÖ üyeleriyle bağlantıları, hakkındaki iddianamede gözler önüne serildi. İddianamede Brunson'un PKK Doğu'ya giderek nasıl çalıştığı da ortaya konuluyor.

Urfalı İle Sıcak Temas, Rahip ve Halil Baysal!

Ev hapsindeki ABD'li papaz Brunson'un FETÖ üyeleriyle bağlantıları, hakkındaki iddianamede tek tek gözler önüne serildi. İddianamede Brunson'un görev yeri İzmir olmasına rağmen PKK için bizzat Doğu'ya giderek nasıl çalıştığı da ortaya konuluyor

Casusluk yaptığı ve FETÖ ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla İzmir'de yargılanan ve ev hapsinde olan ABD'li papaz Andrew Craig Brunson hakkında hazırlanan iddianamede, Brunson'ın FETÖ yöneticileriyle bağlantıları tek tek sıralanıyor.

İddianameye göre Brunson'un, teröristbaşı Fetullah Gülen'le sorgusuz ve sualsiz olarak görüşebilen beş kişiden biri olan FETÖ'nün sözde Ege Bölge İmamı firari sanık Bekir Baz'la Konak, Alsancak, Çankaya'da birbirlerine çok yakın yerlerde 293 kez GSM sinyali tespit edildi. Brunson'un, FETÖ'nün Endonezya imamı Murat Safa ile de GSM hattı aynı yerde sinyal verdi. ABD'li papazın Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Başkanlığı yapan FETÖ bağlantılı avukat Taner Kılıç ile 9 kez iletişim kurduğu da HTS kayıtlarına yansıdı. Brunson'un, FETÖ'nün firari sanıkları Oğuzhan Türkkan, Ömer Karagöz ve İbrahim Halil Baysal'la da irtibatları ortaya çıktı. Brunson'ın darbe girişiminden 6 gün sonra Dan Slade isimli bir kişiye, "Darbe teşebbüsü bir şoktu. Birçok Türk geçmişte de olduğu gibi askeriyeye güvendi ancak bu sefer çok geçti. Sonunda biz kazanacağız" şeklinde mesaj gönderdiği de tespit edildi.

Brunson'un telefonu, FETÖ'nün hiyerarşik düzeninde üst sıralarda yer alan Bekir Baz'ın yakınında 293 kez sinyal verdi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede; Brunson'un, İzmir'deki Protestan Kilisesi önderlerinin katılımıyla Ekim 2013'de gerçekleştirilen Önderler Toplantısı'nda FETÖ/PDY ile diyalog kurulmasının faydalı olacağını belirttiğine dikkat çekiliyor. Söz konusu toplantı; İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Yabancılar Daire Başkanlığı ve İnsan Ticareti Mağdurlarını Koruma Daire Başkanlığı ile İzmir İl Göç İdaresi'nin yazışmalarında yer alıyor.

Brunson'un PKK yandaşı öğrencisi Mehmet Ö.'nün fotoğrafında kilise ve PKK sembolleri yan yana duruyor.

DOĞU'DA MİSYONER FAALİYET

İddianamede 'Dua' kod adlı gizli tanığın Brunson'un, FETÖ firarisi Emniyet Genel Müdürlüğü eski İstihbarat Dairesi Başkan Yardımcısı Recep Güven'le Doğu'da Hıristiyanlığı yaymak için çalıştıklarını anlattığı ifadeleri de yer alıyor. Gizli Tanık Dua, Ankara'daki LDS Kilisesi'nin mormon üyeleri ve bu kiliseyle Brunson'ın kilisesi ve FETÖ bağlantılarını da anlattı.

Brunson ve PKK'lı öğrencisi Mehmet Ö. PKK işareti yaparak poz veriyor?

'KOBANİ' VE 'HENDEK' İÇİN ARAZİYE İNDİ

İddianamede yer alan bilgilere göre Brunson, PKK tarafından organize edilen Kobani olayları ve Diyarbakır'da gerçekleşen hendek eylemlerinde Güneydoğu'daydı. İddianamede Brunson'un görev yerinin İzmir olmasına rağmen Şanlıurfa ve Diyarbakır'da bulunmasına dikkat çekilerek 2014- 2017 arasında GSM hattının bin 306 kez Urfa Suruç ilçesinde, 192 kez Urfa'nın başka ilçelerinde, 2 kez Diyarbakır'da sinyal verdiği belirtildi. Brunson, WhatsApp'tan bu döemde 'jane' kullanıcı adlı birine de bölgeden bilgiler aktardı./Sabah
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