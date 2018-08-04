Erdoğan,’Urfa’ya Gelip Açacağım’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin 400 projeyi içeren 100 günlük eylem planını kamuoyuna bugün yaptığı toplantı ile kamuoyuna açıkladı.

Birçok konuda önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, turizm konusunda yapılacak olan çalışmaları da aktardı. Erdoğan açıklamasında, Şanlıurfa'nın önemli kültür değerlerinden olan Göbeklitepe'ye de değindi.

Göbeklitepe'nin açılışını kendisinin yapacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah yeni dönemde turizmin içinden gelen, sektörün içinden gelen arkadaşımızla Kültür ve Turizm Bakanlığımızı yürüteceğiz. Turizm alanında özel sektörümüzün gayretiyle son dönemde yaptığımız talihsiz hadiselerle bir parça gölgelenmişti. Sektörde geçtiğimiz yıldan itibaren başlayan toparlanma bu yıl adeta bir patlamaya dönüştü. Turizmde yeni pazarlara açılıyoruz. Göbeklitepe Ören yerini ziyarete açıyoruz. Gitmeyenler muhakkak gitsin. Resmi açılışını yapacağım" sözlerine yer verdi.