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Bu haber 04 Ağustos 2018 18:45:56 Tarihinde eklenmiştir.

Şanlıurfa, “Avrupa Gençlik Spor Festivali”ne Ev Sahipliği Yapacak

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından organize edilen Festival, 7-11 Ağustos tarihleri arasında Şanlıurfa’nın farklı noktalarında gerçekleştirilecek.

Şanlıurfa, “Avrupa Gençlik Spor Festivali”ne Ev Sahipliği Yapacak

Avrupa Birliği desteği ile Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından organize edilen Festival, 7-11 Ağustos tarihleri arasında Şanlıurfa’nın farklı noktalarında gerçekleştirilecek.

7 Ağustos’ta bisiklet yarışları ile DSİ Tesisleri önünden başlayacak festival sonraki günlerde Engelliler Koordinasyon ve Yaşam Merkezi, SUKAY, NOVADA Park Alışveriş Merkezi gibi alanlarda devam edecektir. Festival kapsamında engelli gençler basketbol turnuvası ve  yüzme yarışları, kano, su kayağı gibi su sporları etkinliklerinin yanı sıra halkın katılımına açık olarak balon futbolu, denge oyunu, canlı langırt, elastic basketbol, zumba dansı ve konserler düzenlenecek.

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyelerinin, ilde bulunan Erasmus + öğrencilerinin ve yabancı konukların da katılacağı Festivalde dereceye giren yarışmacılara ayrıca madalyalar ve hediyeler verilecek.

Detaylı bilgi için:

Şanlıurfa AB Bilgi Merkezi Koordinatörü, Erol YÜNCÜ: 0 414 318 18 00 / 146

Avrupa Gençlik ve Spor Festivali Programı

7 Ağustos 2018: Şanlıurfa Bisikilet Turu

Yer: DSİ Tesisleri 15. Bölge Müdürlüğü Önü

Saat:20:00

8 Ağustos 2018: Basketbol Turnuvası, Yüzme Yarışması

Yer: Engelliler Koordinasyon ve Yaşam Merkezi

Yüzme Saat:10.00

Basketbol Tur. 17.00  

9 Ağustos 2018: Su Sporları Kano Su Kayağı

Yer: SUKAY Saat: 18.00

 

 

10 Ağustos 2018: Balon Futbolu

Yer:TEGV

Saat:18.00

11 Ağustos 2018

Denge Oyunu,

Canlı Langırt

Erasmus+ ve AB Hakkında Bilgilendirme

Elastik Basketbol ve Zumba Dans

Saat: 18.00

Mini Konser

Saat: 20.00

Yer: NOVADA PARK 

 
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Spor
Şanlıurfa, “Avrupa Gençlik Spor Festivali”ne Ev Sahipliği Yapacak
Şanlıurfa, “Avrupa Gençlik Spor Festivali”ne Ev Sahipliği Yapacak
Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından organize edilen Festival, 7-11 Ağustos tarihleri arasında Şanlıurfa’nın farklı noktalarında gerçekleştirilecek.
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4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
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9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
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