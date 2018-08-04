Şanlıurfa, “Avrupa Gençlik Spor Festivali”ne Ev Sahipliği Yapacak

Avrupa Birliği desteği ile Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından organize edilen Festival, 7-11 Ağustos tarihleri arasında Şanlıurfa’nın farklı noktalarında gerçekleştirilecek.

7 Ağustos’ta bisiklet yarışları ile DSİ Tesisleri önünden başlayacak festival sonraki günlerde Engelliler Koordinasyon ve Yaşam Merkezi, SUKAY, NOVADA Park Alışveriş Merkezi gibi alanlarda devam edecektir. Festival kapsamında engelli gençler basketbol turnuvası ve yüzme yarışları, kano, su kayağı gibi su sporları etkinliklerinin yanı sıra halkın katılımına açık olarak balon futbolu, denge oyunu, canlı langırt, elastic basketbol, zumba dansı ve konserler düzenlenecek.

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyelerinin, ilde bulunan Erasmus + öğrencilerinin ve yabancı konukların da katılacağı Festivalde dereceye giren yarışmacılara ayrıca madalyalar ve hediyeler verilecek.

Detaylı bilgi için:

Şanlıurfa AB Bilgi Merkezi Koordinatörü, Erol YÜNCÜ: 0 414 318 18 00 / 146

Avrupa Gençlik ve Spor Festivali Programı