Urfa’da Korkunç Kaza, Çok Sayıda Yaralı Var

Şanlıurfa-Suruç Karayolunun Aligör Mahallesi Yakınlarında Meydana Gelen Kazada, Yolcu Minibüsü Kamyona Arkadan Çarptı. Kazada, 3’ü ağır, 8 kişi yaralandı.
Kaza Öğlen Saatlerinde, Aligör Mahallesi Yakınlarında Meydana Geldi. Sürücüsü Öğrenilemeyen 63 FK 821 plakalı minibüs, 33 HDJ 36 plakalı kamyona çarptı. Çarpmanın Etkisiyle, Minibüste Bulunan 8 Kişi Yaralandı. Yaralılar, Olay Yerine Gelen Ambulanslarla Hastaneye Kaldırıldı.
3 Kişinin Durumu Ağır
Yaralılardan 3’ünün Durumunun Ağır Olduğu Öğrenilirken, Polis Kaza İle İlgili Soruşturma Başlattı.
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