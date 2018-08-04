Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemini Belirleyen En Son Sıcak Gelişmeler, Şanlıurfa Kaza Haberleri, Beyaz Masadaki Siyasi Tartışmalar Urfa.com Farkı İle Sizlerle

Bu haber 04 Ağustos 2018 16:52:27 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa’da Korkunç Kaza, Çok Sayıda Yaralı Var

Şanlıurfa-Suruç Karayolunun Aligör Mahallesi Yakınlarında Meydana Gelen Kazada, Yolcu Minibüsü Kamyona Arkadan Çarptı. Kazada, 3’ü ağır, 8 kişi yaralandı.

Urfa’da Korkunç Kaza, Çok Sayıda Yaralı Var

Şanlıurfa-Suruç Karayolunun Aligör Mahallesi Yakınlarında Meydana Gelen Kazada, Yolcu Minibüsü Kamyona Arkadan Çarptı. Kazada, 3’ü ağır, 8 kişi yaralandı.
 
Kaza Öğlen Saatlerinde, Aligör Mahallesi Yakınlarında Meydana Geldi. Sürücüsü Öğrenilemeyen 63 FK 821 plakalı minibüs, 33 HDJ 36 plakalı kamyona çarptı. Çarpmanın Etkisiyle, Minibüste Bulunan 8 Kişi Yaralandı. Yaralılar, Olay Yerine Gelen Ambulanslarla Hastaneye Kaldırıldı.

3 Kişinin Durumu Ağır

Yaralılardan 3’ünün Durumunun Ağır Olduğu Öğrenilirken, Polis Kaza İle İlgili Soruşturma Başlattı.
Etiketler
Yorum Yap
Güncel
Urfa’da Korkunç Kaza, Çok Sayıda Yaralı Var
Urfa’da Korkunç Kaza, Çok Sayıda Yaralı Var
Şanlıurfa-Suruç Karayolunun Aligör Mahallesi Yakınlarında Meydana Gelen Kazada, Yolcu Minibüsü Kamyona Arkadan Çarptı. Kazada, 3’ü ağır, 8 kişi yaralandı.
Urfa’da, Küçük Çocuğun Feci Sonu!
Urfa’da, Küçük Çocuğun Feci Sonu!
Şanlıurfa’nın Karaköprü İlçesinde, Karşıdan Karşıya Geçmeye Çalışan 7 Yaşındaki Mehmet Ali Güneş’e Araba Çarptı. Küçük Çocuk Olay Yerinde Hayatını Kaybetti.
Urfa’da Kaza, 2 Yaralı
Urfa’da Kaza, 2 Yaralı
Öğlen Saatlerinde Meydana Gelen Trafik Kazasında 2 Aracın Kafa Kafaya Çarpışması Sonucu 2 Kişi Yaralandı. Yaralıların Sağlık Durumlarının İyi Olduğu Öğrenildi.
Suriyeliler Sınır Kapılarına Akın etti
Suriyeliler Sınır Kapılarına Akın etti
Türkiye'deki Suriyeliler Ramazan Bayramında olduğu gibi Kurban Bayramı'nı da ülkelerinde geçirmek için sınır kapılarına yığılmaya başladı.
Tacize Uğrayan Kız Boş Bir Evde İntihar Etti
Tacize Uğrayan Kız Boş Bir Evde İntihar Etti
Kızlarının ortadan kaybolduğunu fark eden aile, endişeli bir şekilde aramaya koyuldu. Kızlarına sağ salim kavuşmayı bekleyen aile 14 yaşındaki kızın cansız bedeni ile karşılaştı. Boş bir evde tavana asılı iple intihar eden 14 yaşındaki kızın, intihar etme sebebi ise akıllara durgunluk verdi.
8 Bin 500 Kişiye İstihdam Sağlanacak
8 Bin 500 Kişiye İstihdam Sağlanacak
Erdoğan,düzenlenen "Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük İcraat Programı" tanıtım toplantısında kabinedeki bütün bakanlıkların 100 günlük eylem planlarını açıkladı.
Çoşkun; Dertleri Türkiye’ye Diz Çöktürmek
Çoşkun; Dertleri Türkiye’ye Diz Çöktürmek
“Biz meselenin Rahip Brunson olmadığını biliyoruz. Dertleri ne Brunson ne de ABD’nin öne sürdüğü diğer Şeyler. Dertleri Türkiye’ye diz çöktürmek, boyun eğdirmektir”
Vali Erin; Urfa’nın Yaralarını Sarıyoruz
Vali Erin; Urfa’nın Yaralarını Sarıyoruz
Şanlıurfa’da kamu kuruluşlarıyla toplantılar yapan ve kurumları denetleyen Erin, Sosyal Hizmetler ve Aile İl Müdürlüğü’nün hizmetlerini değerlendirdi.
Destek Verilecek Projelerin Listesi Açıklandı
Destek Verilecek Projelerin Listesi Açıklandı
KKA tarafından 2018 Yılı Programı ve Bütçesi çerçevesinde; Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği ve Kalkınma Ajansları Destek Kılavuzu Yayımlandı.
Urfa’da, Servis Minibüsü Devrildi
Urfa’da, Servis Minibüsü Devrildi
Kaza Akşam Saatlerinde, Suruç Yolunda Meydana Geldi. Takla Atarak Devrilen Minibüste Bulunan, 5 Kişi Yaralandı. Yaralıların Sağlık Durumlarının İyi Olduğu Öğrenildi.
Urfa’da, Küçük Çocuk Traktörün Altında Kaldı
Urfa’da, Küçük Çocuk Traktörün Altında Kaldı
Kaza, Şanlıurfa’nın Siverek İlçesine Bağlı Ediz Mahallesinde Meydana Geldi.13 Yaşındaki Abdulaziz P. Bulunduğu Traktörden Düşmesi Sonucu, Traktör’ün Altında Kaldı.
Urfa’da Kaza, 1 Ölü
Urfa’da Kaza, 1 Ölü
Dün Gece Saatlerinde Meydana Gelen Trafik Kazasında, Karşıdan Karşıya Geçmeye Çalışan Yayaya(Mehmet Ali Arslan) Araç Çarptı. Arslan, Olay Yerinde Hayatını Kaybetti.
Urfa’da Korkunç Kaza, Çok Sayıda Yaralı Var
Urfa’da Korkunç Kaza, Çok Sayıda Yaralı Var
Urfa’da, Küçük Çocuğun Feci Sonu!
Urfa’da, Küçük Çocuğun Feci Sonu!
Urfa’da Kaza, 2 Yaralı
Urfa’da Kaza, 2 Yaralı
8 Bin 500 Kişiye İstihdam Sağlanacak
8 Bin 500 Kişiye İstihdam Sağlanacak
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
40°C / 28°C
Durum
Sıcak
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:50
Güneş
05:25
Öğle
12:38
İkindi
16:24
Akşam
19:39
Yatsı
21:06
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
1 Beşiktaş 34 23 3 8 +43 77
2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
﻿