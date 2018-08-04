8 Bin 500 Kişiye İstihdam Sağlanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanlığının yeni dönemde daha güçlü bir şekilde hizmetine devam edeceğini belirterek, "100 Günlük İcraat Programımızla kırsal kalkınmaya yönelik 7 projeye 710 milyon lira destek sağlıyoruz. Damızlık koyun projesi kapsamında, üreticilerimize Ziraat Bankası kredisiyle 50 bin koyun veriyoruz. Tamamlanan sulama projeleriyle 8 bin 300 hektar alanı daha sulamaya açıyoruz. Böylece 8 bin 500 kişiye ilave istihdam sağlıyoruz." dedi.

Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük İcraat Programı" tanıtım toplantısında kabinedeki bütün bakanlıkların 100 günlük eylem planlarını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığının yeni dönemde daha güçlü şekilde hizmetine devam edeceğini vurgulayan Erdoğan, son 16 yılda çiftçilere 108 milyar lira tarımsal destek verildiğini hatırlatarak, "Bazıları 'Çiftçi aç, çiftçiye ne verildi?' diyor. Ben resmi rakam veriyorum, 108 milyar lira çiftçilerimize destek verdik." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, tarımsal milli gelirin 189 milyar liraya çıkartılarak bu alanda rekor kırıldığını, arazi toplulaştırmada 6 milyon 100 bin hektara ulaşıldığını, böylece üretimde verimliliğin ve kazançta bereketin sağlandığını aktardı.

Baraj sayısının 276'dan 801'e çıkarıldığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sulama tesisleri sayısının 3 bine yükseltilerek 17,4 milyon hektar alanının sulamaya açıldığını anlattı.

"Tamamlanan sulama projeleriyle 8 bin 300 hektar alanı daha sulamaya açıyoruz"

Ağaçlandırılan 5 milyon hektar alanla, ilan edilen 11 yeni milli parkla, düzenlenen 208 yeni tabiat parkıyla Türkiye'nin yeşiline sahip çıktıklarını vurgulayan Erdoğan, tarımsal alanda yapılacakları şöyle anlattı:

"100 Günlük İcraat Programımızla kırsal kalkınmaya yönelik 7 projeye 710 milyon lira destek sağlıyoruz. Damızlık koyun projesi kapsamında, üreticilerimize Ziraat Bankası kredisiyle 50 bin koyun veriyoruz. Tamamlanan sulama projeleriyle 8 bin 300 hektar alanı daha sulamaya açıyoruz. Böylece 8 bin 500 kişiye ilave istihdam sağlıyoruz. Basınçlı sulama sistemlerini yaygınlaştırmak için de 100 dekar alan için 250 milyon lira destek veriyoruz. Silvan Projesi'nin en önemli kısımlarından olan 13,4 kilometre uzunluğa ve 10 metre çapa sahip Silvan Tünelleri'nin ihalesini tamamlıyoruz."

"Yaklaşık 40 bin hektar alanda daha arazi toplulaştırma çalışmalarını bitiriyoruz"

Kralkızı-Dicle, Mardin-Ceylanpınar Ovaları, Suruç, Bozova gibi önemli sulama projelerinde biten kısımların hizmete sunulacağını belirten Recep Tayyip Erdoğan, "Diyarbakır-Ergani, Edirne Çokal Barajı 5'inci Kısım, Sivas-Divriği ve Alanya İçmesuyu Projeleriyle 344 bin vatandaşımıza temiz ve yeterli içme suyu sağlıyoruz. Yaklaşık 40 bin hektar alanda daha arazi toplulaştırma çalışmalarını bitiriyoruz. Ergene Nehri'nin suyunu temizlemek için yürüttüğümüz proje kapsamında Marmara Derin Deşarj Sistemi'ni tamamlıyoruz. Sudan'da ülkemize tahsis edilen 780 bin hektar tarım arazisini yatırımcılarımıza açmak için 12 bin 500 hektarlık alanda kurulacak örnek çiftlikle ilgili ortak şirketi faaliyete geçiriyoruz." şeklinde konuştu.