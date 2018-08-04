Çoşkun; Dertleri Türkiye’ye Diz Çöktürmek

Son günlerde Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Türkiye arasında yaşanan sorunlara yönelik olarak Memur-Sen İl Başkanlığından bir açıklama yapıldı. Açıklamayı yapan İbrahim Coşkun, ABD’nin asıl amacının Türkiye’ye diz çöktürmek, boyun eğdirmek olduğunu ifade etti.

Dertlerinin Türkiye’yi ABD’nin yörüngesine çekmek olduğunu kaydeden Coşkun, “Biz meselenin Rahip Brunson’a sahip çıkmak olmadığını çok iyi biliyoruz. Dertleri ne Brunson ne de ABD’nin öne sürdüğü diğer argümanlardır. Dertleri Türkiye’ye diz çöktürmek, boyun eğdirmektir. Dertleri bizi ABD’nin yörüngesine çivilemektir. İçerdeki müstemlekeci ortaklarıyla Gezi’de, 17-25 Aralık’ta, 15 Temmuz’da başaramadıklarını başarmak; PKK, FETÖ, DAİŞ’le kazanamadıklarını kazanmaktır” sözlerine yer verdi.

İNCİRLİK KAPATILMALI

Türkiye için en büyük tehdidin artık ABD olduğunu vurgulayan Coşkun, “Türkiye için artık en büyük tehdit ve problem ABD’dir. ABD, Türkiye’yi ambargolarla, tehditlerle, şantajlarla rehin almak istemektedir. Bu süreç 15 Temmuz’da sekteye uğrayan saldırının açık bir devamıdır. Ama başaramayacak, zilleti tadacaktır. Biz bir milyonu aşan üyemizle, Memur-Sen ailesi olarak, Bugün burada tepki veren sivil insanlar olarak diyoruz ki; ABD yanlıştan dönmezse misliyle karşılık verilmelidir. Terör örgütleri üzerinden Türkiye’yi çökertmeye çalışan ABD’nin İncirlik başta olmak üzere bütün askeri üsleri derhal kapatılmalıdır. ABD tehditleri karşısında dünün antiemperyalist bugünün müstemlekecileri salya akıtsa da; 15 Temmuz’un terini henüz silmemiş bir millet olarak meydanı zorbalara bırakacak değiliz” diyerek sözlerine son verdi.