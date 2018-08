Vali Erin; Urfa’nın Yaralarını Sarıyoruz

“REFAH SEVİYESİ YÜKSELEN BİR TÜRKİYE VAR”

DOĞUM YARDIMINDA REKOR

79 ÇOCUK KORUMA ALTINDA

KORUYUCU AİLELER 58 ÇOCUĞA BAKIYOR

647 KİŞİ HİZMET VERİYOR

20 BİN 362 ÇOCUĞA 109 MİLYON 225 BİN LİRA

HER AY 14 MİLYON 761 BİN TL EVDE BAKIM ÜCRETİ ÖDENİYOR

ŞÖNİM 2189 KİŞİYE DESTEK VERDİ

2101 KADIN KONUK EVİNDEN DESTEK ALDI

46 BİN 714 KİŞİYE EĞİTİM

ASDEP 78 BİN 982 KİŞİYE ULAŞTI

ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLERİN YANINDA

YABANCILARA DESTEK VE YARDIMLAR

PROJELER UYGULANMAYA DEVAM EDİYOR

Şanlıurfa’da kamu kuruluşlarının etkin ve verimli çalışması, kamu hizmetlerin aksatılmadan yürütülmesi için kamu kuruluşları yöneticileri ile sık sık toplantılar yapan ve kurumları denetleyen Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Sosyal Hizmetler ve Aile İl Müdürlüğü’nün hizmet verilerini değerlendirdi.Sosyal Hizmetler ve Aile İl Müdürlüğü’nün çalışma verilerini değerlendiren Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, sosyal yardımlarla yaraların sarıldığını ve yoksul kesimin bu durumdan kurtarılmasının amaçlandığını belirterek, “Türkiye, bir yandan hızla büyüyen ekonomisi ve istihdama yönelik yatırımlarıyla yoksullukla mücadele ederken, bir yandan da çeşitli sebeplerle maddi sıkıntılar yaşayan insanlarına destek olarak sosyal devlet olmanın gereğini yerine getirmektedir” dedi.Toplumumuzda yoksulluğun hayırseverlik anlayışı ile aşılmaya çalışıldığını ancak bu yöntemin, yoksulluğu ortadan kaldırmaktan uzak teknikler kullandığını kaydeden Vali Erin, “Yoksullara yardım etmek için kurduğumuz aşevleri, çorba evleri, giyim ve gıda bankaları ile yoksul ve muhtaç insanların bulunduğu yerde mutlaka bunların yapılması gerekiyor ve hepimiz için bir sorumluluktur. Ancak asıl hayata geçirmemiz gereken, yoksulluğu ortadan kaldıracak projeler üretmek ve en kısa sürede planladığımız hedeflere varmaktır. Bir aşevinden yemek alan aile sayısı artmak yerine azalmalı, sosyal yardımlarla hayatını sürdüren aileler kendi ayakları üzerinde durabilecek imkânlara kavuşturulmalıdır. Başta eğitim olmak üzere, tarım, sanayi, ulaştırma, sağlık gibi alanlara yapılan yatırımların başlıca amacı da budur” diye konuştu.2011 Yılında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı adıyla kurulan ve Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sisteminin hayata geçirilmesiyle Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı adını alan bakanlığın, çeşitli sosyal yardım hizmetlerini tek çatı altında birleştirdiğini ve ulusal stratejiler geleştirdiğini söyleyen Vali Erin, ülke ekonomisine çok büyük maliyeti olan sosyal yardımların, toplumsal riskleri ortadan kaldırmaya, yoksulluğun aileler üzerindeki etkisini azaltmaya yönelik alınan tedbirler arasında olduğunu söyledi.Devlet denince insanların zihninde her sorunu çözen, koruyan, kollayan, doyuran, barındıran bir yapı tasavvur edildiğini ve bu nedenle “Devlet baba” tabirinin kullanıldığını belirten Vali Erin, “Devlet anlayışımızın temelinde, binlerce yıllık köklü bir gelenek ve dünyaya nizam veren bir medeniyet vardır. Bu anlayışla idare edilen Türk Devletleri, yüzlerce yıl insanlarına barış, huzur ve refah getirmiştir. Zaman zaman sosyal ve ekonomik yönden zayıflamış olsa da köklü devlet geleneği ve milletimizin dik duruşuyla kötü dönemleri el ele vererek, birlik, beraberlik ve yardımlaşma duygusunu harekete geçirerek aşmayı başarmıştır. Bugün, küresel emperyalizmin tüm çabasına rağmen büyümeye devam eden, insanlarını kalkındıran, refah seviyesini yükselten bir Türkiye var. Yaklaşık yirmi yıldır yakalanan istikrar sayesinde sosyal devlet anlayışı da gelişmiştir. Bireyin kalkınmasını, ailenin güçlenmesini hedef alan bu anlayışla yapılan sosyal yardımlar, insanları sürekli muhtaç halde bırakmak yerine bireyi geliştirmeyi, meslek sahibi yapmayı, kendi ayakları üzerinde durabilecek güçlü bireyler yapmaya yönelik titizlikle uygulanan ve takip edilen projelerdendir.Eğitim, tarım, sanayi, ulaştırma ve ekonomik diğer alanlara yapılan yatırımların tümü, insanımıza istihdam olanakları sağlamak, gelir seviyesini yükseltmek ve refah seviyesini artırmaya yöneliktir. Bu anlamda Şanlıurfa yıllık ortalama 1 Milyar TL, eski tabirle 1 katrilyon liralık kamu yatırımı alan bir şehir olarak geleceğe umutla bakan, Türkiye’nin ekonomisinde söz sahibi olacak şehirlerimizden biri haline gelecektir” dedi.Şanlıurfa’nın, Türkiye’nin en genç nüfusuna sahip ili olduğunu hatırlatan Vali Erin, “Şanlıurfa, nüfus artış hızında Türkiye ortalamasının üstünde bir artış gösteriyor. Bu genç nüfusumuza her yıl ortalama 60-65 bin kişi ekleniyor. Devletimiz, bu genç nüfusun her anlamda en iyi şekilde yetişmesi için tüm imkânlarını seferber etmiş durumdadır. Başta eğitim altyapısı olmak üzere Şanlıurfa kamu kaynaklarından en büyük payı almaya devam ederken, son üç yılda sadece yeni doğan her çocuk için ailelere ödenen doğum yardımı tutarı 88 milyon 147 bin 423 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu rakam, bir çok ilimizin genel yatırımlarına ayrılan paydan bile yüksektir” diye konuştu.İki milyona yaklaşan nüfusu ile Türkiye’nin nüfus bakımından altıncı büyük şehri olan Şanlıurfa’da çocuklara yönelik destek hizmetlerinin doğumdan itibaren başladığını ve çeşitli sebeplerle koruma altına alınan çocuklar için 14 çocuk evi kurulduğunu kaydeden Vali Erin, “Yerel yönetimlerimizin mali destekleri ile koruma altına alınan çocukların, farklı ilçelerde, mahalle ve aile ortamında yaşamasını sağlamak amacıyla oluşturulan bu evlerimizde şu an itibariyle 49’u kız olmak üzere 79 çocuğumuz barınmaktadır. Sosyal Hizmetler ve Aile İl Müdürlüğümüze 2002-1018 yılları arasında 111 aile evlat edinme başvurusunda bulunmuş, bunlardan 46’sının durumu uygun bulunarak 46 çocuğumuz evlatlık verilmiştir” dedi.Korunmaya muhtaç çocuklara yönelik bir hizmet türü olan koruyucu aile hizmetinin de uygulamaya konduğunu ve buna büyük önem verdiklerini dile getiren Vali Erin, “Bu hizmet, çocuğa öz ailesinin bakamadığı durumlarda veya çocuğun evlat olarak verilmesinin mümkün olmadığı durumlarda, devletin sağlayacağı destek ile bu çocuğun öz ebeveynlerinin yerini alabilecek bir aile yanında geçici yada sürekli bakımının sağlanmasıdır. Şanlıurfa’da 2013 yılından bu yana 42 aile koruyucu aile olarak desteklenmiş, 58 çocuğumuz koruyucu aile yanında desteklenmeye devam ediyor. Bu amaçla koruyucu ailelere de 763 bin 804 TL ödeme yapılmıştır” dedi.Şanlıurfa Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile İl Müdürlüğü’nün kurumsal ve hizmet verileri incelendiğinde, personel sayısı, sorumluluk, halkla ilişkiler, topluma yönelik sosyal ve ekonomik etki ile hizmetlerden yararlanan kişi sayısı hakkında öne çıkan bazı başlıklar şöyle:Aile, çocuk, kadın, engelli, yaşlı, kadın, şehit yakınları, gaziler ve topluma yönelik çalışma ve projeleriyle sık sık gündeme gelen Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Müdürlüğü, Şanlıurfa’da 577’si kadrolu, 70’i ek ders personeli olmak üzere 647 kişi ile hizmet veriyor.Şanlıurfa genelinde Sosyal Hizmetler ve Aile İl Müdürlüğü’ne bağlı, 10 Sosyal Hizmet Merkezi, 2 Bakım Ve Rehabilitasyon Merkezi, 2 Özel Bakım Merkezi, 1 Çocuk Destek Merkezi, 1 Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi, 14 Çocuk Evi, 3 Umut Evi, 1 Şiddet Önleme Merkezi ve 1 Kadın Konuk Evi bulunuyor.Nüfus artış hızında Türkiye’nin en önde gelen şehri durumundaki Şanlıurfa’da, 15 Mayıs 2015 ile 15 Mayıs 1018 tarihleri arasında dünyaya gelen çocuklar için ailelere 88 milyon 147 bin 423 TL doğum yardımı yapıldı.Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile İl Müdürlüğü verilerine göre, 15 Mayıs 2015 tarihi itibariyle ödenmeye başlayan doğum yardımı programı kapsamında, Türk vatandaşlarına canlı doğan birinci çocuk için 300, ikinci çocuk için 400, üçüncü ve sonraki her çocuk için ise 600 TL doğum yardımı veriliyor.Şanlıurfa Sosyal Hizmetler ve Aile İl Müdürlüğü, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) Hizmeti kapsamında da 2011-2018 yılları arasında 20.362 çocuk için ailelere 109 milyon 225 bin 724 TL ekonomik destek verdi. Yoksulluk içinde olup, temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve hayatını sürdürmekte güçlük çeken çocuk ve gençlerin bakımı konusunda ailelerin desteklenmesi amacıyla verilen sosyal ve ekonomik destek hizmeti, 0-6 yaş çocuklar için 560,22 TL, ilköğretim çağında olan çocuklar için 840,32 TL, ortaöğretim çağındakiler için 896,34 TL ve yüksek öğretime devam eden çocuk için ise 1.008,39 TL olarak ödeniyor. Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti kapsamında şu an itibariyle 5 bin 347 çocuk için ödeme yapılmaya devam ediyor.Sosyal Hizmetler ve Aile İl Müdürlüğü sorumluluğunda, il genelinde 36 özel kreş ve gündüz bakımevi, iki resmi ve iki özel engelli bakım merkezi, 14 çocuk evi, 1 Çocuk Koruma İlk Kabul ve Değerlendirme Birimi, 1 Çocuk Destek Merkezi (Kız çocukları için), 1 Kadın Konukevi ve 1 Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezi bulunuyor.2008 Yılında uygulamaya konan, yüzde 40 ve üzeri engelli olan vatandaşlara kamu ve yerel yönetim hizmetlerinde avantajlar sağlayan engelli kimlik kartına müracaat eden 6604 kişiye engelli kimlik kartı verildi.2002-2018 yılları arasında Sosyal Hizmetler ve Aile İl Müdürlüğüne müracaat ederek ağır özürlü ve bakıma muhtaç sağlık kurulu raporu olan 61 bin 739 kişi kayıt altına alındı ve 10 yıllık sürede 791 milyon 463 bin 646 TL tutarında engelli evde bakım ücreti ödendi. Şanlıurfa genelinde halen 12 bin 516 bakıma muhtaç ağır engelli için bakıcılığını üstlenenlere aylık 1179,40 TL ücret ödeniyor. Engellilerin evde bakımı için aylık ödenen paranın toplamı ise 14 milyon 761 bin 370 TL. Ayrıca, engelli erişilebilirlik ve ulaşılabilirlik alanında Şanlıurfa Sosyal Hizmetler ve Aile İl Müdürlüğü bu yöndeki gayretleriyle en başarılı ilk on il arasınnda yerini alarak bakanlıktan teşekkür mektubu alan müdürlük oldu.Sosyal Hizmetler ve Aile İl Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM), şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınlar, çocuklar, aile bireyleri ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi ile şiddet uygulayan veya uygulama ihtimali olan kişiler hakkında şiddetin önlenmesine yönelik tedbirler alınması ve uygulanmasına ilişkin işlemleri yürütüyor. Bu kapsamda Şanlıurfa ŞÖNİM, kurulduğu 2013 yılından bu yana 965 fiziksel, 35 cinsel, 174 ekonomik ve 1015 psikolojik olmak üzere 2189 şiddet vakasına karşı destek ve tedbir hizmeti verdi.Sosyal Hizmetler ve Aile İl Müdürlüğü bünyesinde kamu tüzel kişiliğine sahip bir kuruluş olarak hizmet veren Kadın Konukevi, kurulduğu 2012 yılından 2018 yılına kadar 2101 kadın ve 1357 çocuğa yuva oldu.Fiziksel, duygusal, cinsel, ekonomik ve sözlü istismara veya şiddete uğrayan kadınların, şiddetten korunması, psiko-sosyal ve ekonomik sorunların çözümlenmesi, güçlendirilmesi ve bu dönemde kadınların varsa çocukları ile birlikte ihtiyaçlarının da karşılanmak suretiyle geçici süreyle kaldıkları konukevinde, psikolojik desteğin yanında hukuki ve tıbbi yardım, meslek ve iş edinme eğitimleri, konukevinde bulundukları sürece sosyal, sanatsal ve sportif faaliyet imkanları da verildi.Sosyal Hizmetler ve Aile İl Müdürlüğü bünyesindeki 10 Sosyal Hizmet Merkezinde, Aile Eğitim Programı (AEP) Eğitimi, Engelli Evde Bakım Eğitimi, Sosyal Ekonomik Destek Eğitimi, Mahremiyet ve Zararlı Alışkanlıklar Eğitimi, Etkin ve Yetkin Ebeveynlik Eğitimi, Evlilik ve Sağlık Eğitimi, Aile Hukuku ve Eş Seçimi Eğitimi, Madde Bağımlılığı Eğitimi, Evlilik Öncesi Eğitimi, Aile ve Okul Eğitimi, Çocuk İşçiliğinin Engellenmesi, İletişim Kodları Eğitim, İş Sağlığı Güvenliği ve İlk Yardım Eğitimi, Aile İçi İletişim Eğitimi, Çocuk İhmali ve İstismarı Önleme Eğitimi, Erken Yaşta Evliliğin Sakıncaları Eğitimi kapsamında toplam 46 bin 714 kişiye eğitim verildi.Sosyal Hizmetler ve Aile İl Müdürlüğü tarafından uygulanan, aile ve bireylerin sosyal sorunlarının daha hızlı tespiti ile sosyal hizmetler ve sosyal yardımlar başta olmak üzere, kamu hizmetlerine daha hızlı erişimini sağlamayı amaçlayan Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) kapsamında 20 Eylül 2017’de saha çalışmalarına başlayan personeller, 25 bin 303 hanede yaşayan 78 bin 982 kişiyi kayıt altına alarak en başarılı ilk on il arasında yer aldı.Program ile; sosyal yardımlar ve sosyal hizmetlere olan ihtiyaçların tespit edilmesi, ihtiyaca göre sosyal yardım ve sosyal hizmet modellerinin planlanması ve uygulanması, gerektiğinde diğer kamu hizmetlerinden yararlanılmasının sağlanması, sosyal risklerin belirlenmesi ve önleyici tedbirleri alınması, etkili bir izleme/denetim sisteminin oluşturulması, sürecin tüm aşamalarında rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin sunulması suretiyle yaşam koşullarının iyileştirilmesi amaçlanıyor.Sosyal Hizmetler ve Aile İl Müdürlüğü bünyesindeki Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdürlüğü, ihtiyaç olduğu her zaman şehit aileleri, gazi ve gazi yakınlarının yanında bulunuyor.Şanlıurfa genelinde kayıtlı 119 şehit ailesi ile 63 gazi ve gazi yakınının her türlü sorununu çözmeye yönelik projeler üreten, ailelerin yanında yer alan müdürlük, 198 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının işe yerleşmesini sağladı. 1700 Şehit yakını ve gaziye ise kamu idaresindeki ulaşım hizmetlerinden ücretsiz faydalanma imkanı sağlayan seyahat kart verildi.Şehit aileleri, gazi ve gazi ailelerinin her zaman yanında olan Sosyal Hizmetler ve Aile İl Müdürlüğü, şehadet yıldönümlerinde ve çeşitli nedenlerle düzenlenen anma etkinliklerinde şehitler için mevlid okutulması, ikramların yapılması ve ailelerin her türlü sorununun çözülmesi için destek olmaya devam ediyor.Suriye’de yaşanan iç karışıklıklardan dolayı Şanlıurfa’ya göç eden Suriyeli mültecilere yönelik psiko-sosyal destek, bakım hizmetleri, ayni ve nakdi yardım çalışmaları da yürüten Sosyal Hizmetler ve Aile İl Müdürlüğü, çadır ve konteynır kentlerde kalan toplam 961 kişiye psiko-sosyal destek hizmeti verdi.Geçici koruma altına alınan 313 Suriyeli çocuk için ise 2015-2018 yılları arasında 760 bin 398 TL tutarında ekonomik destek sağlandı.Büyük bir göç dalgasına maruz kalması nedeniyle sosyal sorunlarla karşı karşıya kalan Şanlıurfa’da, sorunların büyümeden engellenmesi amacıyla da toplumsal projeler uygulayan Sosyal Hizmetler ve Aile İl Müdürlüğü, Mülteci Danışma Merkezi, Çocuk İşçiliği ve Dilenciliği ile Mücadele, Kadın Kültür Merkezleri ve Kadın Tekstil Eğitim Merkezi (KATEM) projelerini uygulamaya devam ediyor.