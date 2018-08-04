Destek Verilecek Projelerin Listesi Açıklandı

2018 Yılı Teknik Destek Programı (Mayıs- Haziran dönemi) kapsamında Ajansımıza 23 (Yirmiüç) destek talebi teslim edilmiştir. Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği ile Kalkınma Ajansları Destek Yönetim Kılavuzu’na uygun şekilde, teslim alınan destek taleplerinin Ön İncelemeleri ile Nihai Değerlendirmeleri, Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılmıştır.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda; Ön İnceleme aşamasında 2 (İki) destek talebi elenmiş; Nihai Değerlendirme aşamasında 17 (Onyedi) destek talebi başarılı olup Asil Listede, 4 (Dört) destek talebi ise yeterli puan alamayarak başarısız olmuş ve Elenen Listesinde yer almıştır.



Asil Liste için tıklayınız.

Elenen Listesi için tıklayınız.

Teknik Destek Programımıza başvuruda bulunan bütün STK, kurum/kuruluşlara ve üniversitelerimize teşekkür eder; verilecek eğitimlerin Bölgemizin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunmasını temenni ederiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 03.08.2018 AJANS GENEL SEKRETERLİĞİ