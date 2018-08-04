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Bu haber 04 Ağustos 2018 12:30:00 Tarihinde eklenmiştir.

Urfalılar, Oto Galericilerden Şikayetçi

Şanlıurfa’da her köşe başında bir oto galericinin olduğunu ifade eden vatandaşlar, merkezde bulunan galerilerin yeni yapılan Oto Galericiler Sitesine taşınmamasına da tepki gösterdi.

Urfalılar, Oto Galericilerden Şikayetçi

Şanlıurfa’da her köşe başında bir oto galericinin olması tepkilere neden oldu.
 

Urfa’nın Her Yerinde Galericiler Var

Şehrin göbeğinde olan galerilerin çokluğundan şikayetçi olan vatandaşlar; “Her yerde park halinde bulunan araçlar bizleri rahatsız ediyor. Kimi galericiler satışa çıkardıkları otomobilleri iş yerinin önüne park ettiği için de geçişlerimiz engelleniyor” dedi.
 

Oto Galericiler Sitesine Neden Taşınmıyor

Uzun zamandır hummalı bir çalışma yürütülen Oto Galericiler Sitesi, geçtiğimiz ay tepkilere neden olmuştu. Yapımının tamamlanmamasına kızan vatandaşlar, 1 yıl önce teslim edilmesi gereken iş yerlerinin hala kendilerine teslim edilmediği gerekçesiyle Cumhuriyet Meydanında toplanmıştı. Şimdilerde galericilerin merkezde oldukça yer kapladığını ifade eden vatandaşlar da; “Şehrin göbeğinde olan galericiler, yeni yapılan oto Galericiler Sitesine neden taşınmıyor merak ediyoruz. Merkezde bulunan galericilerin bir an önce Oto Galericiler Sitesine taşınması için gerekli işlemleri yapmak üzere yetkilileri göreve davet ediyoruz.” dedi.
 
 
 
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Urfalılar, Oto Galericilerden Şikayetçi
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