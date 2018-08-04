Urfalının Tepkisi Büyük, Suriyeli Belediye Başkanı İstiyoruz

Milletvekilleri Var Belediye Başkanları da Olsun

Suriyeli Belediye Başkanı İstiyoruz

Gaziantep, Adıyaman ve Mardin'de Suriyelilerin kaldığı 5 geçici barınma merkezlerinin kapatılıp 34 bin 180 sığınmacının Urfa dâhil diğer sınır bölgelerindeki kamplara yerleştirilmesi tepkilere neden oldu.Neredeyse şehrin nüfusu kadar Suriyeliyi barından Şanlıurfa’da vatandaşlar, yeteri kadar Suriyeli var diyerek duruma müdahale edilmemesini eleştirdi. Şanlıurfa’da 700 bin Suriyelinin olduğunu ifade eden vatandaş, “Şanlıurfa’ya 34 bin daha geliyor. Şanlıurfa’da bir tek Belediye Başkanı bu duruma itiraz etmiyor.” diyerek tepki gösterdi.Binlerce Suriyelinin daha Şanlıurfa’ya yerleştirilmesine oldukça tepki gösteren vatandaş; “Madem bu duruma tepki gösterilmiyor; iktidar partisinden rica ediyorum başta Büyükşehir Belediye Başkanı olmak üzere, üç merkez ilçemizde Suriyeli Başkan adayı istiyoruz. Suriyeli milletvekili, meclis üyeleri istiyoruz. Suriyelilerin bir tek ülke yönetimine el koymadığı kaldı.” diyerek isyanda bulundu.