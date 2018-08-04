Suriyeliler Sınır Kapılarına Akın etti

İnternetten Randevu Alarak Suriye’ye Gidebiliyorlar

Sınır Kapısında Aşılar Yapıldı

Aralık’a Kadar Ülkelerinde Kalacaklar

Suriyelilerin, Kurban Bayramı’nı ülkelerinde geçirmek için Gaziantep'in Karkamış Gümrük Kapısı'ndan çıkışları başladı. Sınır kapısında sıraya giren Suriyeliler sınır kapısında işlem yaptırıp sınırı geçmek istedikleri sırada izdiham oldu. Güvenlik güçlerinin araya girmesiyle sonlandırılan izdihamda yaşlılar ve çocuklar arada kaldı.Kurban Bayramı'nı, Suriye'nin ilçe merkezleri ve köylerindeki yakınlarının yanında geçirmek isteyen Suriyeliler için geçiş işlemleri bugün başlatıldı.Gaziantep Valiliği tarafından oluşturulan "www.suriyebayramizni.com" internet adresinde randevu işlemleri başlatıldı. Randevu işlemlerini tamamlayan ve istenilen belgeleri hazırlayan Suriyeliler, Karkamış Gümrük Kapısı'na geldi.Suriyeliler, Gaziantep'in Karkamış Gümrük Kapısı'ndan yapılan aşı ve güvenlik kontrollerinin ardından ülkelerine geçiş yaptı.19 Ağustos saat 18.00'e kadar Suriye'ye geçiş yapabilecek Türkiye'deki Suriyeliler, 26 Ağustos-31 Aralık tarihleri arasında Türkiye'ye dönebilecek.