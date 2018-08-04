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Bu haber 04 Ağustos 2018 09:30:00 Tarihinde eklenmiştir.

Tacize Uğrayan Kız Boş Bir Evde İntihar Etti

Kızlarının ortadan kaybolduğunu fark eden aile, endişeli bir şekilde aramaya koyuldu. Kızlarına sağ salim kavuşmayı bekleyen aile 14 yaşındaki kızın cansız bedeni ile karşılaştı. Boş bir evde tavana asılı iple intihar eden 14 yaşındaki kızın, intihar etme sebebi ise akıllara durgunluk verdi.

Tacize Uğrayan Kız Boş Bir Evde İntihar Etti

Trabzon’un Düzköy ilçesinde ikamet eden, ortaokul öğrencisi 14 yaşındaki Fatma B.’den iki gündür haber alınamıyordu. Arama çalışmalarına başlayan aile, polise de haber verdi. ekiplerin de arama çalışmalarını başlatması üzerine, 14 yaşındaki kızın bedene boş bir evde tavana bağlanmış bir ipte rastlanıldı.
 

Aile Seferber Oldu

14 yaşında, ortaokul öğrencisi olan 14 yaşındaki Fatma B.’den Perşembe akşamından beridir haber alamayan aile Cuma günü akşama kadar kızlarını aramak için tüm ilçeyi seferber etti. ilçenin her yerinde kızlarını arayan aile, boş bir evde tavana asılı iple intihar etmiş olarak buldu.
 
 

14 Yaşında İntihar Etti

Boş bir evde tavana asılı halde cansız bedenine rastlanan Fatma B.’yi gören aile sinir krizleri geçirdi. 14 yaşında intihar eden kızı o halde gören aile Jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontroller de 14 yaşındaki kızın öldü belirlendi.
 
 

Genç Kızın Bedeni Toprağa Verildi

Sağlık ekiplerinin olay yerinde hayatını kaybettiği rapor edilen 14 yaşındaki kız, otopsi yapılmak üzere Trabzon Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. İşlemlerden sonra küçük kızın bedeni trabzon’un Tonya ilçesinde toprağa verildi.
 
 

Psikolojik Tedavi Görüyordu

Fatma B., 2 yıl önce Muğla’nın Bodrum ilçesinde ilkokul öğrenimi gördüğü sırada, 6 arkadaşıyla birlikte, öğretmenleri M.G’nin tacizine uğradıkları gerekçesi ile şikayette bulunmuş, olaydan sonra ise psikolojik tedavi görmüştü. Fatma B.’nin taciz şikayetinden beraat eden öğretmen M.G diğer çocuklara yönelik yaptığı davranışlar ile 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırlıp kararı kesinleşmişti. Bu durumun yaşanmasının üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen hala kendine gelemeyen Fatma B.’nin intihar sebebi olarak tacize uğradığı ihtimalleri üzerinde duruldu.
 
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