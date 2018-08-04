Tacize Uğrayan Kız Boş Bir Evde İntihar Etti

Aile Seferber Oldu

14 Yaşında İntihar Etti

Genç Kızın Bedeni Toprağa Verildi

Psikolojik Tedavi Görüyordu

Trabzon’un Düzköy ilçesinde ikamet eden, ortaokul öğrencisi 14 yaşındaki Fatma B.’den iki gündür haber alınamıyordu. Arama çalışmalarına başlayan aile, polise de haber verdi. ekiplerin de arama çalışmalarını başlatması üzerine, 14 yaşındaki kızın bedene boş bir evde tavana bağlanmış bir ipte rastlanıldı.14 yaşında, ortaokul öğrencisi olan 14 yaşındaki Fatma B.’den Perşembe akşamından beridir haber alamayan aile Cuma günü akşama kadar kızlarını aramak için tüm ilçeyi seferber etti. ilçenin her yerinde kızlarını arayan aile, boş bir evde tavana asılı iple intihar etmiş olarak buldu.Boş bir evde tavana asılı halde cansız bedenine rastlanan Fatma B.’yi gören aile sinir krizleri geçirdi. 14 yaşında intihar eden kızı o halde gören aile Jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontroller de 14 yaşındaki kızın öldü belirlendi.Sağlık ekiplerinin olay yerinde hayatını kaybettiği rapor edilen 14 yaşındaki kız, otopsi yapılmak üzere Trabzon Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. İşlemlerden sonra küçük kızın bedeni trabzon’un Tonya ilçesinde toprağa verildi.Fatma B., 2 yıl önce Muğla’nın Bodrum ilçesinde ilkokul öğrenimi gördüğü sırada, 6 arkadaşıyla birlikte, öğretmenleri M.G’nin tacizine uğradıkları gerekçesi ile şikayette bulunmuş, olaydan sonra ise psikolojik tedavi görmüştü. Fatma B.’nin taciz şikayetinden beraat eden öğretmen M.G diğer çocuklara yönelik yaptığı davranışlar ile 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırlıp kararı kesinleşmişti. Bu durumun yaşanmasının üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen hala kendine gelemeyen Fatma B.’nin intihar sebebi olarak tacize uğradığı ihtimalleri üzerinde duruldu.