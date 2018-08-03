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Bu haber 03 Ağustos 2018 18:38:34 Tarihinde eklenmiştir.

Şanlıurfa'da Borcunu Ödemeyen Çiftçilerin Elektriği Kesilecek

Dedaş, birikmiş elektrik borçlarını ödemeyen Şanlıurfa’daki tarımsal sulama abonelerinin elektriğini 6 Ağustos pazartesi gününden itibaren kesmeye başlayacak.

Şanlıurfa'da Borcunu Ödemeyen Çiftçilerin Elektriği Kesilecek

Dicle Elektrik, yapılan tüm uyarılara rağmen uzun süredir birikmiş elektrik borçlarını ödemeyen Şanlıurfa’daki tarımsal sulama abonelerinin elektriğini 6 Ağustos pazartesi gününden itibaren kesmeye başlayacak.

Dicle Elektrik’ten yapılan açıklamada, özellikle tarımsal sulama aboneliklerinde uzun zamandır ödenmeyen elektrik borçlarının yüz milyonlarca lirayı bulduğu bildirildi. Mardin’de olduğu gibi elektrik enerjisi kullanarak sulama yapan ancak son ödeme tarihini çok geçmesine rağmen borcunu ödemeyen Şanlıurfalı çiftçilerin de defalarca uyarıldığına yer verilen açıklamada şöyle denildi:

“Mardin’de uyarılarımıza rağmen borcunu ödemeyen tarımsal sulama abonelerinin elektriklerini kesme işlemi abone bazlı olarak devam ediyor. Uygulama pazartesinden itibaren Şanlıurfa’da da başlatılacak. Dicle Elektrik olarak abonelerimizin kullanımına sunduğumuz elektrik enerjisini, bedelini peşin ödeyerek alıyoruz. Bu hizmetin sağlıklı bir biçimde devam edebilmesi ve sürdürülebilir olması için tüketicilerin kullandığı enerjinin bedelini düzenli ve zamanında ödemesi gerekir. Ancak çoğunluğu tarımsal sulama abonesi olan bir kesim, uzun süredir biriken elektrik borçlarını ödemeye yanaşmamaktadır. Yaptığımız tüm uyarılara rağmen ödeme yapmayanların elektriği her elektrik abonesinde nasıl kesiliyorsa Şanlıurfa’da da kanuni olarak kesilecektir. Kesme işlemi abone bazlı gerçekleştirilecek ve diğer abonelerimiz bu durumdan etkilenmeyecektir. Bu konuda şirketimiz son derece kararlıdır. Borcunu ödemeyerek, düzenli ödeme yapan ve kesintisiz enerji almaya hakkı olan abonelerimizin bundan olumsuz yönde etkilenmesine asla izin verilmeyecektir.”

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Ekonomi
Şanlıurfa'da Borcunu Ödemeyen Çiftçilerin Elektriği Kesilecek
Şanlıurfa'da Borcunu Ödemeyen Çiftçilerin Elektriği Kesilecek
Dedaş, birikmiş elektrik borçlarını ödemeyen Şanlıurfa’daki tarımsal sulama abonelerinin elektriğini 6 Ağustos pazartesi gününden itibaren kesmeye başlayacak.
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