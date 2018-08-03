Urfa’da Kaza, 2 Yaralı

Öğlen Saatlerinde Meydana Gelen Trafik Kazasında, Araç İle Motorun Çarpışması Sonucu 2 Kişi Yaralandı. Yaralıların Sağlık Durumlarının İyi Olduğu Öğrenildi.Şanlıurfa’nın Haliliye İlçesine Bağlı Paşabağı Mahallesinde, otomobil ile motosikletin çarpışması Sonucu 2 Kişi Yaralandı. Kazada Yaralananların Durumunun İyi Olduğu Bildirildi.Kaza, Öğlen Saatlerinde Paşabağı Mahallesinde Meydana Geldi. Alınan Bilgiye Göre, Sürücüleri ve Plakaları Öğrenilemeyen Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı. Kazada, 2 Kişi Yaralandı.Yaralılar, Olay Yerine Gelen Ambulanslarla Hastaneye Kaldırıldı. Yaralıların Sağlık Durumlarının İyi Olduğu Öğrenildi.Kaza İle İlgili Soruşturma Başlatıldı.