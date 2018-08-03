Talha, Menemen'e İmzayı Attı

ŞAMPİYONLUK İÇİN GELDİM

Sarı-lacivertliler, Şanlıurfa’dan tecrübeli stoper Talha Yazgan’la sözleşme imzalayarak güçlendi2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk mücadelesi verecek olan Menemenspor, Şanlıurfaspor'dan tecrübeli stoper Talha Yazgan'ı renklerine bağladı.İzmir ekibi, başarılı oyuncuyla 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 senelik anlaşmaya imza attı. Futbola Almanya'nın Waldhof Mannheim 07 takımında başlayan Talha Yazgan, Türkiye'de Beylerbeyi ve Şanlıurfaspor kulüplerinde forma giydi, 69 maçta oynadı, 9 gol attı.Menemen Belediyespor'a geldiği için çok mutlu olduğunu dile getiren Talha, "Hedefimiz şampiyonluk yaşamak. Hedefi olan büyük bir aileye geldiğim için çok mutluyum. Başarıyı yakalamak için arkadaşlarımla birlikte elimden geleni yapacağım" dedi. Sarı-lacivertliler daha önce dış transferde Okan Baydemir, Deniz Ataç, Umut Pusat, Serhat Baştan, Ali Özgün, Bekircan Sönmez, Erman Taşkın, Vedat Elçin ve Taşkın Çalış'a imza attırmıştı.