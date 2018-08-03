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Bu haber 03 Ağustos 2018 17:42:28 Tarihinde eklenmiştir.

Talha, Menemen'e İmzayı Attı

Futbola Almanya'nın Waldhof Mannheim 07 takımında başlayan Talha Yazgan, Türkiye'de Beylerbeyi ve Şanlıurfaspor kulüplerinde forma giydi, 69 maçta oynadı, 9 gol attı.

Talha, Menemen'e İmzayı Attı

Sarı-lacivertliler, Şanlıurfa’dan tecrübeli stoper Talha Yazgan’la sözleşme imzalayarak güçlendi

2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk mücadelesi verecek olan Menemenspor, Şanlıurfaspor'dan tecrübeli stoper Talha Yazgan'ı renklerine bağladı.
İzmir ekibi, başarılı oyuncuyla 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 senelik anlaşmaya imza attı. Futbola Almanya'nın Waldhof Mannheim 07 takımında başlayan Talha Yazgan, Türkiye'de Beylerbeyi ve Şanlıurfaspor kulüplerinde forma giydi, 69 maçta oynadı, 9 gol attı.

ŞAMPİYONLUK İÇİN GELDİM


Menemen Belediyespor'a geldiği için çok mutlu olduğunu dile getiren Talha, "Hedefimiz şampiyonluk yaşamak. Hedefi olan büyük bir aileye geldiğim için çok mutluyum. Başarıyı yakalamak için arkadaşlarımla birlikte elimden geleni yapacağım" dedi. Sarı-lacivertliler daha önce dış transferde Okan Baydemir, Deniz Ataç, Umut Pusat, Serhat Baştan, Ali Özgün, Bekircan Sönmez, Erman Taşkın, Vedat Elçin ve Taşkın Çalış'a imza attırmıştı.
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Spor
Talha, Menemen'e İmzayı Attı
Talha, Menemen'e İmzayı Attı
Futbola Almanya'nın Waldhof Mannheim 07 takımında başlayan Talha Yazgan, Türkiye'de Beylerbeyi ve Şanlıurfaspor kulüplerinde forma giydi, 69 maçta oynadı, 9 gol attı.
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5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
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9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
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12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
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