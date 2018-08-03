Urfa’da Sosyal Deney Yapıldı, Turist Rehberi Tepki Gösterdi



Urfalı Vatandaşların Tepkisi Takdir Topladı

Turist Getiren Rehber, Yaşadığı Sıkıntıları Anlattı

Tüm Urfa’ya Mal Ediliyor

Şanlıurfa’da Balıklıgöl’de sosyal deney yapıldı. Yapılan sosyal deneyin amacı Urfalı vatandaşların haksızlık karşısında verdikleri tepkiler ölçüldü. Yoldan geçerken cüzdanını düşüren deneğe ulaşma çabaları içinde olan vatandaşların verdiği tepkiler takdir topladı.Cüzdanını bilerek düşüren kişinin cüzdanı, aynı yerde olan başka bir kişi tarafından alındı ve sahibine geri verilmedi. Bu durumu gören Urfalılar cüzdanı yerden alan kişiye tepkilerini gösterdiler. Cüzdanı alan şahıs, duruma tepki gösteren vatandaşlara “Cüzdanın içindeki parayı yarı yara paylaşırız” dedi. Bunu doğru olmadığını savunan Urfalılar, cüzdanı sahibine ulaştırmak için çabaladı.Yapılan sosyal deney saniye saniye kayıt altına alındı işte o görüntüler;Yukarıdaki videoda yer alan sosyal deney internet ortamında tıklanma rekorları kırdı. Birçok olumlu tepkinin geldiği videoya olumsuz tepkiler de yapıldı. Bu olumsuz tepkilerden en çok dikkat çekeni ise bir rehberin Balıklıgöl’e turist getirdiği sırada yaşadığı sıkıntılardı.Rehber yayınlanan sosyal deney videosuna tepki göstererek, düşüncelerini şu şekilde paylaştı; “Yersen… Kaçak elektrikte zirve Urfa. Defalarca Urfa’ya yabancı öğrencileri gezdirmek için gittim. Balıklıgöl’ün içinde dahi laf atma, taciz, sataşma ne istersen. Bu kadar turistin gittiği memlekette bu kadar mı haysiyetsiz olur? Bu da iyi gösterme çabaları mı?”Yılda milyonlarca turistin ziyaret ettiği Şanlıurfa, Urfalı olmayan inşalar tarafından bu şekilde bilinmesi şehrimize sürülmüş bir lekedir. Gelen turistlerin, Urfalı vatandaşların en büyük ekmek kapısı olduğunu bilerek hareket etmesi, şehrimizin güzel tanıtılması ve akıllarda iyi kalması daha çok turistin gelmesine sebep olacakken, birkaç kişinin yaptığı kötü davranışların tüm Urfa’ya mal edildiğini unutmamalıyız.