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Bu haber 03 Ağustos 2018 16:25:02 Tarihinde eklenmiştir.

Haluk Levent Ceylanpınar’a Elini Uzattı

Ceylanpınar’da yaşayan ailenin yardımına Diyarbakır AHBAP koştu. Haluk Levent öncülüğünde kurulan AHBAP ekibi, Ceylanpınar’da yardıma ihtiyacı olan bir ailenin 6 aylık gıda ve kira ihtiyacını karşıladı.

Haluk Levent Ceylanpınar’a Elini Uzattı

Bir oda bir mutfakta çocuklarıyla beraber yaşam mücadelesi veren Urfalı ailenin yardımına Haluk Levent koştu.
 

Sosyal Medyadan Çağrı Yaptı

Bir vatandaş, Urfalı ailenin yeme içme sıkıntısının olduğunu duyurdu. Çağrısına kulak veren ilk insan Haluk Levent oldu. haluk Levent Ceylanpınar’da yaşayan bir ailenin yardıma ihtiyacı olduğunu kendi hesabından duyurduğu anda, AHBAP grubu kolları sıvadı.

 

6 Aylık Kiraları ödendi

Haluk Levent öncülüğünde kurulan Anadolu Halk ve Barış Platformu (AHBAP)’ın Diyarbakır üyeleri, Ceylanpınarlı ailenin yardımına koştu. Yardıma ihtiyacı olan aileye gıda yardımı yapan AHBAP grubu, ailenin 6 aylık yeme ihtiyacını karşıladı. Sadece gıda yardımıyla yetinmeyen AHBAP, aynı zamanda ailenin 6 aylık kirasını da ödedi.


Aile, AHBAP ekibinin yardım getirdiğini gördüklerinde oldukça mutlu olduklarını ifade etti. haluk Levent ve AHBAP ekibine sonsuz teşekkür eden aile, yardımda emeği geçen herkesten Allah razı olsun dedi.

 
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Haluk Levent Ceylanpınar’a Elini Uzattı
Haluk Levent Ceylanpınar’a Elini Uzattı
Ceylanpınar’da yaşayan ailenin yardımına Diyarbakır AHBAP koştu. Haluk Levent öncülüğünde kurulan AHBAP ekibi, Ceylanpınar’da yardıma ihtiyacı olan bir ailenin 6 aylık gıda ve kira ihtiyacını karşıladı.
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