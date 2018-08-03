Şanlıurfa İsot Mevsimine Girdi

Modern Yöntemler kullanılıyor

Sıcak Havalar İşi Zorlaştırıyor

Aile Bütçesine Katkı Sağlanıyor

Şanlıurfa biberinin hasat zamanı geldi. Biber mevsiminin başlamasıyla isot kurutma işlemleri de başlamış oldu. Türkiye'nin yemeklik pul biberi ihtiyacının büyük kısmını karşılandığı Şanlıurfa’da biber sezonuna girildi. Bol yağışlı geçen İlkbahar mevsiminin ardından sulama kanalları da devreye sokularak en iyi ürün elde edildi.Şanlıurfa'da birçoğu kendi tarlalarında yetiştirdikleri biberleri işlemek için çoluk çocuk var güçleriyle çalışıyor. Kimi 6 kimi 10 kişilik aileler, yevmiye ile çalışan işçilerden de destek alarak sonbahar yağışları öncesi hummalı bir çalışma yürüyor.Hasadı yapılan kırmızı biberler; pul biber ve salça olarak sofralarımıza geliyor. Modern makine yöntemleri ile tohumundan ayrılan biberler salça olmak üzere makinada öğütülüyor. Güneşte kurutma işleminden sonra ambalajlara konulan salçalar, yemeklerde kullanılmak üzere hazır hale geliyor. Eskiye nazaran modern biber işleme makineleri de kullanan çiftçiler yıllık 200- 300 ton arası biber işliyor. Bu mevsimde Şanlıurfa’da her yer kırmızıya bürünüyor.Tonlarca biberin çıkarıldığı Şanlıurfa’da vatandaşların en çok rahatsız olduğu konu ise sıcaklar. 45 derecelik sıcakta çalışmanın zor olduğunu dile getiren vatandaşlar; “mevsimin sıcak olması bizleri çok etkiliyor. Ellerimiz de biberin etkisiyle yanıyor.” Yorumunda bulundu.İsot kentinde yaşayan aileler biber mevsimi geldiğinde bütün aile ile beraber çalışıyorlar. Kendilerinin kullandığı kadar kışlık salça ve biber yapan aileler, işi ekmek parasına da döküyor. Çalışan kadınlar ve çocuklar aile bütçelerine biber temizleyerek katkıda bulunuyor.