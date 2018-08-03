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Bu haber 03 Ağustos 2018 13:35:08 Tarihinde eklenmiştir.

Horozlar Derneği Başkanı’ndan Trump’a Tepki

ABD Başkanı Trump, Papaz Andrew Brunson’ın uzun süreli tutukluluğu nedeniyle Türkiye’ye "büyük yaptırımlar" uygulayacaklarını açıklamıştı. Bunun üzerine Horozlar Derneği Başkanı açıklamada bulundu.

Horozlar Derneği Başkanı’ndan Trump’a Tepki

ABD’nin Türkiye’ye yaptırım uygulayacağı açılamasından sonra birçok kesim tarafından tepkiler dile getirildi.

 

Trump’a Tepki Gösterdi

Bir tepki de Horozları Koruma Derneği Başkanından geldi. Horozlar Derneği Başkanı, Trump'a meydan okuyarak; "Biz gerekirse atalarımız gibi arpayı döver, yeriz ama hiçbir zaman asla sitem etmeyiz. Çünkü biz bu ülkenin gerçek sahipleriyiz. Zoru gördü mü kaçanlardan değiliz.” Dedi.
 

Biz Liderlerimizden Başka Kimseye Boyun Eğmeyiz

Ülke için elllerinden gelen her şeyi yapacaklarını ifade eden Horozlar Derneği Başkanı; “Bu ülkede ölecek olan canını verecek olanlardanız. Biz iki büyük liderimizden önderimizden başka asla ve asla hiçbir kimseye boyun eğmeyiz. Buradan büyük lider, devlet adamı, devlet aklı sayın büyük liderimiz Devlet Bahçeli’ye ve büyük liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’a desteğimizi haklı olarak, millet olarak, her zaman bu ülkenin gerçek sahipleri olarak bildiriyoruz.” yorumunda bulundu.
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