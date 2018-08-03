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Bu haber 03 Ağustos 2018 10:11:23 Tarihinde eklenmiştir.

ÖSYM Yayınladı, Rakamlar Şaşırttı

2018 YKS sonuçları açıklandı. 2 milyondan fazla kişinin ter döktüğü sınavda 8 kişi 500 tam puan yaparken gelen kötü ortalamalar ise dikkat çekti.

ÖSYM Yayınladı, Rakamlar Şaşırttı

ÖSYM, 2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçlarına dair istatistikleri yayımladı. Buna göre öğrenciler, AYT'de 40 sorunun yöneltildiği matematikte 3.923 ortalama yaptı. 24 soru sorulan Türk dili ve edebiyatında ise bu oran 4.743 oldu.

ÖSYM’nininternet sitesinde yer alan duyuruya göre, 30 Haziran ve 1 Temmuz 2018 tarihlerinde uygulanan 2018-YKS'ye ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.
YKS'ye giren adaylardan, Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT), sözel, sayısal ve eşit ağırlık puan türlerinde birer, dilde ise 5 aday 500 puan aldı.
 

121 Bin Kişinin Sınavı Geçersiz

ÖSYM tarafından yayımlanan 2018-YKS Sonuçları Ön Değerlendirme Raporu'na göre, TYT'ye başvuran 2 milyon 381 bin 412 adaydan, 2 milyon 260 bin 273'ünün sınavı geçerli sayıldı.
Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) başvuran 2 milyon 19 bin 564 adaydan 1 milyon 877 bin 568'inin sınavı, Yabancı Dil Testi'ne (YDT) başvuran 131 bin 423 adaydan da 109 bin 593'ünün sınavı geçerli kabul edildi.
 

Yks Puan Dağılımı Nasıl Gerçekleşti?

YKS'ye giren adaylar TYT'de, sözel, sayısal ve eşit ağırlık puan türlerinde birer, dilde ise 5 aday 500 puan aldı. Ortaöğretim Başarı Puanı'nın 0,12 ile çarpılarak sınav puanına eklenmesiyle elde edilen puanlara göre, TYT'de 18, sözelde 1, sayısalda 51, eşit ağırlıkta 3 ve dilde 7 aday, 550 ve üstünde puan aldı.
TYT'de sınavı geçerli olan 2 milyon 260 bin 273 adayın testlerdeki ortalama doğru cevap sayıları şöyle:
"Türkçe 40 soruda 16,179 ortalama, sosyal bilimler 20 soruda 6,003 ortalama, temel matematik 40 soruda 5,642 ortalama, fen bilimleri 20 soruda 2,828 ortalama."
 


Ortalama Doğru Cevap Sayıları Şaşırttı

AYT'ye girip sınavı geçerli kabul edilen 1 milyon 877 bin 568 adayın ortalama doğru cevap sayıları ise şu şekilde:

"Türk dili ve edebiyatı 24 soruda 4,743 ortalama, tarih-1 10 soruda 1,617 ortalama, coğrafya-1 6 soruda 2,271 ortalama, tarih-2 11 soruda 1,465 ortalama, coğrafya-2 11 soruda 2,856 ortalama, felsefe grubu testinde 12 soruda 2,017 ortalama, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ek felsefe grubu testinde 6 soruda ortalama 2,098, matematik 40 soruda ortalama 3,923, fizik 14 soruda 0,467 ortalama, kimya 13 soruda 1,109 ortalama, biyoloji 13 soruda 1,669 ortalama."
Sınavda 80 sorunun yöneltildiği YDT'nin Almanca oturumuna giren 2 bin 208 adayın ortalaması 31,453, Arapça oturumuna katılan 4 bin 786 adayın ortalaması 11,727, Fransızca oturumunda yer alan bin 4 adayın ortalaması 29,992, İngilizce oturumuna giren 101 bin 185 adayın ortalaması 24,824, Rusça oturumundaki 410 adayın ortalaması ise 31,009 olarak hesaplandı.
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