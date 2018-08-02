Çoşkun; Sözleşmeli Öğretmenin Hakkı Verilmeli

Coşkun, yaptığı yazılı açıklamada,



”Millî Eğitim Bakanlığı, 2018 yılı Ağustos dönemi mazeret tayinleri takvimini açıklamış, 01.08.2018 tarihi itibarıyla özür grubu atama başvurularını MEBBİS üzerinden almaya başlamıştır. Ancak tayin kapsamına sadece 4/A statüsündeki kadrolu öğretmenler dâhil edilmiş, 4/B statüsündeki sözleşmeli öğretmenler ise kapsam dışı bırakılmıştır.”dedi.

ÖĞRETMENLERE, HERHANGİ BİR KISITLAMA OLMADAN TAYİN HAKKI VERİLMELİDİR

“Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 20 Temmuz 2018 tarihinde medya temsilcilerine yapmış olduğu açıklamada, “4/B statüsünde görev yapan sözleşmeli öğretmenlere sağlık özrü atamasının getirileceğini” ifade etmişti.” diyen Coşkun, şunları kaydetti:”Bu açıklama, kamuoyundaki beklentiyi artırmış, sağlık özrü sebebiyle mağdur olan birçok sözleşmeli öğretmeni sevindirmişti. Bakanlıktan esas beklentimiz, sağlık özrü mazeretinde ortaya çıkan irade gibi, eş özrü ve can güvenliği gibi tüm mazeretlerde 4/B kapsamında görev yapan sözleşmeli öğretmenlere, herhangi bir kısıtlama olmadan tayin hakkının verilmesidir. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan, 2018 yılı Ağustos ayı mazeret tayinleri duyurusunda ivedilikle güncelleme yaparak 4/B statüsündeki sözleşmeli öğretmenlerin, sağlık özrü başta olmak üzere, 4/A statüsündeki öğretmenlere tanınan haklardan yararlandırılmalıdır.”