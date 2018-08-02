Urfa’da Kaza, 14 Kişi Yaralandı

Şanlıurfa-Diyarbakır Karayolunun Üzerinde Bulunan Havalimanı Yakınlarında Meydana Gelen Kazada, Yolcu Minibüsü Taklalar Attı. Kazada Minibüste 14 Kişi Yaralandı.Kaza, Öğlen Saatlerinde Şanlıurfa Havalimanına Yakın Bir Noktada Meydana Geldi. Alınan Bilgiye Göre, Urfa-Siverek Arası Yolcu Taşıyan Engin K.Urfa’ya Gelirken Kullandığı 63 N 6023 plakalı minibüsün Direksiyon Hâkimiyetini Kaybetmesi Sonucu Takla Attı. Kazada Minibüste Bulunan, 14 Yolcu Yaralandı.Yaralılar, İhbar Üzerine Olay Yerine Gelen Ambulanslarla Hastaneye Kaldırıldı.Yaralılardan Bazılarının Durumlarının Ağır Olduğu Bilgisine Ulaşılırken, Polis Kaza İle İlgili Soruşturma Başlattı.