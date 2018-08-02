Şanlıurfaspor Basın Bildirisi Yayınladı

BASINA VE KAMOYUNA

Şanlıurfaspor’ın basın açıklamasında şunlara yer verildi;Şanlıurfaspor 2 milyon nüfuslu kent'in tek markasıdır. Bunun bilinciyle Şanlıurfaspor yönetim kurulu kongre öncesi kentin dinamikleri ile görüşüp destek sözünü aldıktan sonra kongrede yeniden aday olmuştur.Kongre sonrası hemen transfer çalışmalarına başlayan yönetim kurulu daha ligin piyasası normal rakamlarda iken kamp süreci başlamadan takımının hemen hemen tamamını kurup kamp çalışmasına 26 futbolcu ile başlayarak son yıllarda yapılamayan bir işi başarmıştır.Bu süreçte ise anlaşılan futbolcuların en son transfer edilen 2 futbolcu hariç tümünün peşinatları ödenmiştir. Fakat 1.ligden kalan yabancı futbolcuların alacakları yine önümüze engel olarak çıkmaya başladı.Sayın Valimiz Abdullah Erin iki toplantı yaparak başta Büyükşehir Belediye Başkanı ve İlçe Belediye Başkanları ile birlikte STK başkanlarıyla bir araya gelerek ekonomik sorunun çözümleri için gerekli görüşmeleri yaptı. Maalesef o günden bu güne olumlu etkili bir sonuç hala alamadık.Bugün bir ilçe belediyesi 3. lig takımına daha sezon başlamadan 2.5 milyon kaynak sağlayabilirken Büyükşehir Belediyesi büyük kentin büyük takımı Şanlıurfaspor’a halen kongre öncesi ve sonrası yapılan toplantılarda verdiği sözleri yerine getiremedi.Şanlıurfaspor kulübü 50 yıllık geçmişi 1 milyon genç nüfuslu olan bir şehrin en büyük sosyal etkinliği ve aktivitesidir . Sadece yönetimin bütçesiyle profosyenel bir kulüp ayakta duramıyor. Ankaragücü, Rizespor, Elazığspor, Manisa Büyük Şehir Belediye ve daha birçok kulüp belediye ve siyasî destekle borçlarını kapatıp ligde başarıyı kovalıyor.Şimdi geldiğimiz noktada Şanlıurfaspor kulübü 1.ligden kalan eski borçlar ile birlikte çok zor günler geçirmektedir. Bu zor süreç sadece yönetim kurulu ile çözülecek rakamlar değildir. Yarın Cuma günü acil olarak 1 milyon gibi rakam ile bugün için büyük bir sorunu çözüp takımı,kulübü ve büyük Şanlıurfaspor taraftarını rahatlatacağız. Ama maalesef günlerdir süren görüşmelerden bir sonuç alamadık.Tüm Milletvekillerimizi, Büyükşehir Belediye Başkanımızı tüm ilçe belediye başkanlarımızı ve STK başkanlarımızı bu zor günlerimizde maddi ve manevi olarak yanımızda göremezsek üzülerek ve istemeyerek bizde artık tek başımıza bu işi götüremeyeceğimizi tüm kamuoyunun bilmesini isteriz.ŞANLIURFASPOR YÖNETİM KURULU ADINABASIN SÖZCÜSÜMURAT ŞAHİN