Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemini Belirleyen En Son Sıcak Gelişmeler, Şanlıurfa Kaza Haberleri, Beyaz Masadaki Siyasi Tartışmalar Urfa.com Farkı İle Sizlerle

Bu haber 02 Ağustos 2018 16:24:21 Tarihinde eklenmiştir.

Şanlıurfaspor Basın Bildirisi Yayınladı

Şanlıurfaspor Basın Sözcüsü Murat Şahin Şahanoğlu, Büyükşehir Belediyesi’nin Şanlıurfaspor’a verdiği sözleri ve bu sözleri yerine getirmediği ile ilgili basın açıklaması yayınladı.

Şanlıurfaspor Basın Bildirisi Yayınladı

Şanlıurfaspor’ın basın açıklamasında şunlara yer verildi;
 

BASINA VE KAMOYUNA

Şanlıurfaspor 2 milyon nüfuslu kent'in tek markasıdır. Bunun bilinciyle Şanlıurfaspor yönetim kurulu kongre öncesi kentin dinamikleri ile görüşüp destek sözünü aldıktan sonra kongrede yeniden aday olmuştur.

Kongre sonrası hemen transfer çalışmalarına başlayan yönetim kurulu daha ligin piyasası normal rakamlarda iken kamp süreci başlamadan takımının hemen hemen tamamını kurup kamp çalışmasına 26 futbolcu ile başlayarak son yıllarda yapılamayan bir işi başarmıştır.

Bu süreçte ise anlaşılan futbolcuların en son transfer edilen 2 futbolcu hariç tümünün peşinatları ödenmiştir. Fakat 1.ligden kalan yabancı futbolcuların alacakları yine önümüze engel olarak çıkmaya başladı.

Sayın Valimiz Abdullah Erin iki toplantı yaparak başta Büyükşehir Belediye Başkanı ve İlçe Belediye Başkanları ile birlikte STK başkanlarıyla  bir araya gelerek ekonomik sorunun çözümleri için gerekli görüşmeleri yaptı. Maalesef o günden bu güne olumlu etkili bir sonuç hala alamadık.
Bugün bir ilçe belediyesi 3. lig takımına daha sezon başlamadan 2.5 milyon kaynak sağlayabilirken Büyükşehir Belediyesi büyük kentin büyük takımı Şanlıurfaspor’a halen kongre öncesi ve sonrası yapılan toplantılarda verdiği sözleri yerine getiremedi.

Şanlıurfaspor kulübü 50 yıllık geçmişi 1 milyon genç nüfuslu olan bir şehrin en büyük sosyal etkinliği ve aktivitesidir . Sadece yönetimin bütçesiyle profosyenel bir kulüp ayakta duramıyor.  Ankaragücü, Rizespor, Elazığspor, Manisa Büyük Şehir Belediye ve daha birçok kulüp belediye ve siyasî destekle borçlarını kapatıp ligde başarıyı kovalıyor.

Şimdi geldiğimiz noktada Şanlıurfaspor kulübü 1.ligden  kalan eski borçlar ile birlikte çok zor günler geçirmektedir. Bu zor süreç sadece yönetim kurulu ile çözülecek rakamlar değildir. Yarın Cuma günü acil olarak 1 milyon gibi rakam ile bugün için  büyük bir sorunu çözüp takımı,kulübü ve büyük Şanlıurfaspor taraftarını rahatlatacağız. Ama maalesef günlerdir süren görüşmelerden bir sonuç alamadık.

Tüm Milletvekillerimizi, Büyükşehir Belediye Başkanımızı tüm ilçe belediye başkanlarımızı ve STK başkanlarımızı bu zor günlerimizde maddi ve manevi olarak yanımızda göremezsek üzülerek ve istemeyerek bizde artık tek başımıza bu işi götüremeyeceğimizi tüm kamuoyunun bilmesini isteriz.
ŞANLIURFASPOR YÖNETİM KURULU ADINA
BASIN SÖZCÜSÜ
MURAT ŞAHİN
Etiketler
Yorum Yap
Güncel
Urfa’da Kaza, 14 Kişi Yaralandı
Urfa’da Kaza, 14 Kişi Yaralandı
Şanlıurfa-Diyarbakır Karayolunun Üzerinde Bulunan Havalimanı Yakınlarında Meydana Gelen Kazada, Yolcu Minibüsü Taklalar Attı. Kazada Minibüste 14 Kişi Yaralandı.
Şanlıurfaspor Basın Bildirisi Yayınladı
Şanlıurfaspor Basın Bildirisi Yayınladı
Şanlıurfaspor Basın Sözcüsü Murat Şahin Şahanoğlu, Büyükşehir Belediyesi’nin Şanlıurfaspor’a verdiği sözleri ve bu sözleri yerine getirmediği ile ilgili basın açıklaması yayınladı.
Zabıta 10 Yaşındaki Çocuğu Darp Etti
Zabıta 10 Yaşındaki Çocuğu Darp Etti
Yol kenarında hüngür hüngür ağlayan, yaklaşık 9 - 10 yaşlarında olduğu tahmin edilen çocuğu fark eden bir vatandaş, çocuğun neden ağladığını sorunca gerçek anlaşıldı.
ABD, Gül ve Soylu’yu Yaptırım Uygulayacak
ABD, Gül ve Soylu’yu Yaptırım Uygulayacak
ABD, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’e, pastör Brunson'ın ev hapsi koşulu ile hapishaneden tahliye edilmesinin ardından ABD yaptırım uygulamaya başladı.
Gaziantep'te Patlama Meydana Geldi!
Gaziantep'te Patlama Meydana Geldi!
GAZİANTEP'in Karkamış ilçesinde bulunan gümrük kapısında büyük bir patlama meydana geldi. İlçedeki bazı evlerin camları kırıldı.
Yol Bitince Trafoyu Bakın Nasıl Taşıdılar
Yol Bitince Trafoyu Bakın Nasıl Taşıdılar
Dedaş, zaman zaman yolu bile bulunmayan yerleşim birimlerine hizmet götürmek için hem doğa şartlarıyla baş etmek zorunda kalıyor, hem de pratik çözümler üretiyor.
Dedaş Artık Kaçakları, Drone İle Bulacak
Dedaş Artık Kaçakları, Drone İle Bulacak
Dicle Elektrik, sorumluluk bölgesindeki müşteri memnuniyetini artırmak ve kaçak elektrik kullanımını azaltmak için hayata geçirdiği teknolojik yatırımlarına yöneldi.
Urfa’da Iraklılar Kaza Yaptı, 5 Ağır Yaralı
Urfa’da Iraklılar Kaza Yaptı, 5 Ağır Yaralı
Şanlıurfa’nın Birecik İlçesinde, Lüks Araçla Tıra Arkadan Çarpan Iraklı 5 Kişi Ağır Yaralandı. Kazada Yaralananların Hayati Tehlikelerinin Devam Ettiği Bildirildi.
Dün sabah saat 07.00'dan beridir kendisinden haber alınamayan kız çocuğu bulundu.
Dün sabah saat 07.00'dan beridir kendisinden haber alınamayan kız çocuğu bulundu.
Sabah 07.00 saatleri civarında kaybolan kız çocuğunda sevindirici haber geldi. En son GAP Arena Stadyum civarında görülen Emine Dindin adlı kız çocuğunun bulunması için aile seferber olmuştu.
Yolsuzluk Yapan Belediye Başkanı Gözaltına Alındı
Yolsuzluk Yapan Belediye Başkanı Gözaltına Alındı
Öğrenci yurdunun devrinde hile yaptığı gerekçesiyle Ak Partili Eski Belediye Başkanı Abdulkadir Kırmızı gözaltına alındı. Şehit Fahri Yaldız Erkek Öğrenci Yurdunu özel mülkiyetine geçirdi diye Adıyaman Eski Belediye başkanı Abdulkadir Kırmızı hakkında soruşturma başlatıldı
Şutso'da İmar Barışı Çalıştayı Düzenlendi
Şutso'da İmar Barışı Çalıştayı Düzenlendi
İlimizde de ciddi bir problem olan bu durumun, bertaraf edilmesi adına çıkarılan İmar Barışı yasasını biz işadamları temsilcileri olarak destekliyoruz.
Dedaş Ekibine Saldırı
Dedaş Ekibine Saldırı
Görümlü beldesine abone tespiti yapmak için giden Dedaş ekipleri, tespit yapılmasını istemeyen bazı belde sakinleri tarafından engellenerek, saldırıların hedefi oldu.
Urfa’da Kaza, 14 Kişi Yaralandı
Urfa’da Kaza, 14 Kişi Yaralandı
Gaziantep'te Patlama Meydana Geldi!
Gaziantep'te Patlama Meydana Geldi!
Urfa’da Iraklılar Kaza Yaptı, 5 Ağır Yaralı
Urfa’da Iraklılar Kaza Yaptı, 5 Ağır Yaralı
Şutso'da İmar Barışı Çalıştayı Düzenlendi
Şutso'da İmar Barışı Çalıştayı Düzenlendi
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
39°C / 27°C
Durum
Sıcak
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:47
Güneş
05:23
Öğle
12:38
İkindi
16:25
Akşam
19:41
Yatsı
21:09
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
1 Beşiktaş 34 23 3 8 +43 77
2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
﻿