Zabıta 10 Yaşındaki Çocuğu Darp Etti

Zabıtalar Mendillerini Alıp Darp Etti

Darp Edilen Çocuk Hastaneye Götürüldü

Birileri Zabıtalara Dur Demeli

Yol kenarında ağlayan çocuğu fark eden vatandaş çocuğun neden ağladığını sorunca duyduklarına inanamadı.İstanbul’da yaşandığı tahmin edilen olayda, Zabıtalar tarafından dövüldüğünü iddia eden çocuk, vatandaşlar tarafında hastaneye götürüldü.Yüzü gözü morarmış olan çocuk yol kenarında ağladığı sırada vatandaşlar tarafından fark edildi. Çocuğun yanına giden vatandaş, “Ne oldu sana? Neden ağlıyorsun?” sorusu üzerine “Zabıtalar mendillerimi alıp, beni dövdü” dedi.Yüzüne darbe alan çocuk acı içinde kıvranırken bir yandan da soruları cevaplamaya çalıştı. Suriyeli olduğu tahmin edilen çocuk, ağlamaktan konuşma güçlüğü çekerken, yanındaki vatandaşlar tedavisi yapılmak üzere çocuğu hastaneye götürdüler.Duruma isyan eden vatandaşlar; “9-10 yaşlarında bir çocuğu bu yapılır mı? Koca bir adamın gücüyle ufak bir çocuğun gücü aynı mı? Çocuğun yüzü gözü morarmış, bu hangi vicdana sığar? Birileri zabıtaların bu zulmüne dur demeli?” ifadelerini kullandı.