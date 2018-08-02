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Bu haber 02 Ağustos 2018 15:41:48 Tarihinde eklenmiştir.

Zabıta 10 Yaşındaki Çocuğu Darp Etti

Yol kenarında hüngür hüngür ağlayan, yaklaşık 9 - 10 yaşlarında olduğu tahmin edilen çocuğu fark eden bir vatandaş, çocuğun neden ağladığını sorunca gerçek anlaşıldı.

Zabıta 10 Yaşındaki Çocuğu Darp Etti

Yol kenarında ağlayan çocuğu fark eden vatandaş çocuğun neden ağladığını sorunca duyduklarına inanamadı.

İstanbul’da yaşandığı tahmin edilen olayda, Zabıtalar tarafından dövüldüğünü iddia eden çocuk, vatandaşlar tarafında hastaneye götürüldü.

 

Zabıtalar Mendillerini Alıp Darp Etti

Yüzü gözü morarmış olan çocuk yol kenarında ağladığı sırada vatandaşlar tarafından fark edildi. Çocuğun yanına giden vatandaş, “Ne oldu sana? Neden ağlıyorsun?” sorusu üzerine “Zabıtalar mendillerimi alıp, beni dövdü” dedi.

 

Darp Edilen Çocuk Hastaneye Götürüldü

Yüzüne darbe alan çocuk acı içinde kıvranırken bir yandan da soruları cevaplamaya çalıştı. Suriyeli olduğu tahmin edilen çocuk, ağlamaktan konuşma güçlüğü çekerken, yanındaki vatandaşlar tedavisi yapılmak üzere çocuğu hastaneye götürdüler.

 

Birileri Zabıtalara Dur Demeli

Duruma isyan eden vatandaşlar; “9-10 yaşlarında bir çocuğu bu yapılır mı? Koca bir adamın gücüyle ufak bir çocuğun gücü aynı mı? Çocuğun yüzü gözü morarmış, bu hangi vicdana sığar? Birileri zabıtaların bu zulmüne dur demeli?” ifadelerini kullandı.

 
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