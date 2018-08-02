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Bu haber 02 Ağustos 2018 14:57:02 Tarihinde eklenmiştir.

ABD, Gül ve Soylu’yu Yaptırım Uygulayacak

ABD, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’e, pastör Brunson'ın ev hapsi koşulu ile hapishaneden tahliye edilmesinin ardından ABD yaptırım uygulamaya başladı.

ABD, Gül ve Soylu’yu Yaptırım Uygulayacak

İki NATO ülkesi Türkiye- ABD ilişkileri tarihinin en zorlu süreçlerinden birini geçirirken Washington’tan Ankara’ya yönelik Adalet ve İçişleri Bakanları’na karşı bireysel Yaptırım kararı deprem etkisi yarattı.
 

Gerekçe Brunson’ın Tutuklanması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ü hedef alan ABD, Hazine Bakanlığı’nın açıkladığı Yaptırım kararına, Türkiye’de rahip Andrew Brunson’ın tutukluluğu gerekçe gösterildi.

 

Soylu ve Gül Öncü Rol Oynadı Denildi

Cumhuriyet’ten edinilen bilgiye göre; ABD Hazine Bakanlığı’nın internet sitesinde yer alan açıklamada, Brunson’ın gözaltına alınması ve tutuklanması olayında Türk Bakanlar Gül ve Soylu’nun öncü rol üstlendikleri gerekçe gösterilerek, bu nedenle iki bakanın Yaptırım listesinin hedefi olduklarını ifade etti.

 

İnsan Hakları İhlal Ediliyor

Açıklamada iki bakanın Türkiye’de ciddi insan hakları ihlalleri uygulanmasından sorumlu oldukları vurgusu yapıldı. Gül ve Soylu’ya atıfla Magnitsky Yasası’na işaret edilerek “Ciddi insan haklarına karışan veya çalışanlarının ciddi insan hakları ihlallerine karıştığı kurumların lideri olarak Yaptırım kapsamına alınmışlardır” ifadesi kullanıldı.

 

Bakanlık Kararı Uyarınca Hedef Alındı

“Bu yetkililer, Hazine’nin Evrensel Magnitsky Yasası’ndan aldığı otoriteye dayananan, “İnsan Hakkı İhlalleri ve Yolsuzluğa Karışan Şahısların Mal Varlıklarının Dondurulmasını içeren 13818 nolu Başkanlık Kararı uyarınca hedef alınmışlardır” denildi.
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ABD, Gül ve Soylu’yu Yaptırım Uygulayacak
ABD, Gül ve Soylu’yu Yaptırım Uygulayacak
ABD, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’e, pastör Brunson'ın ev hapsi koşulu ile hapishaneden tahliye edilmesinin ardından ABD yaptırım uygulamaya başladı.
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