ABD, Gül ve Soylu’yu Yaptırım Uygulayacak

Gerekçe Brunson’ın Tutuklanması

Soylu ve Gül Öncü Rol Oynadı Denildi

İnsan Hakları İhlal Ediliyor

Bakanlık Kararı Uyarınca Hedef Alındı

İki NATO ülkesi Türkiye- ABD ilişkileri tarihinin en zorlu süreçlerinden birini geçirirken Washington’tan Ankara’ya yönelik Adalet ve İçişleri Bakanları’na karşı bireysel Yaptırım kararı deprem etkisi yarattı.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ü hedef alan ABD, Hazine Bakanlığı’nın açıkladığı Yaptırım kararına, Türkiye’de rahip Andrew Brunson’ın tutukluluğu gerekçe gösterildi.Cumhuriyet’ten edinilen bilgiye göre; ABD Hazine Bakanlığı’nın internet sitesinde yer alan açıklamada, Brunson’ın gözaltına alınması ve tutuklanması olayında Türk Bakanlar Gül ve Soylu’nun öncü rol üstlendikleri gerekçe gösterilerek, bu nedenle iki bakanın Yaptırım listesinin hedefi olduklarını ifade etti.Açıklamada iki bakanın Türkiye’de ciddi insan hakları ihlalleri uygulanmasından sorumlu oldukları vurgusu yapıldı. Gül ve Soylu’ya atıfla Magnitsky Yasası’na işaret edilerek “Ciddi insan haklarına karışan veya çalışanlarının ciddi insan hakları ihlallerine karıştığı kurumların lideri olarak Yaptırım kapsamına alınmışlardır” ifadesi kullanıldı.“Bu yetkililer, Hazine’nin Evrensel Magnitsky Yasası’ndan aldığı otoriteye dayananan, “İnsan Hakkı İhlalleri ve Yolsuzluğa Karışan Şahısların Mal Varlıklarının Dondurulmasını içeren 13818 nolu Başkanlık Kararı uyarınca hedef alınmışlardır” denildi.