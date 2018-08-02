Gaziantep'te Patlama Meydana Geldi!

GAZİANTEP'in Karkamış ilçesinde bulunan gümrük kapısında büyük bir patlama meydana geldi. İlçedeki bazı evlerin camları kırıldı.
Gaziantep'in Karkamış ilçesinde bulunan gümrük kapısında patlama meydana geldi. Valilik patlamayla ilgili açıklama yaptı.
Gaziantep Valiliği Gaziantep'in Karkamış ilçesinde bulunan gümrük kapısında meydana gelen patlamayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada "arazide yapılan çalışmalar sırasında bulunan bir mayın, gerekli güvenlik önlemleri alınarak kontrollü bir şekilde patlatılmıştır"
denildi.
İŞTE O AÇIKLAMA
"Bugün saat 13.30 sıralarında Türkiye - Suriye sınırının Cerablus Bölgesinde Mayın Arama Tarama ekiplerimizce arazide yapılan çalışmalar sırasında bulunan bir mayın, gerekli güvenlik önlemleri alınarak kontrollü bir şekilde patlatılmıştır. Patlatmanın şiddetiyle Karkamış ilçemizdeki bazı işyerleri ve Gümrük Binası kapı ve pencere camlarının kırılması suretiyle maddi hasar meydana gelmiş olup, yaralı ve can kaybımız bulunmamaktadır."
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