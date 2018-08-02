Gaziantep'te Patlama Meydana Geldi!

İŞTE O AÇIKLAMA

GAZİANTEP'in Karkamış ilçesinde bulunan gümrük kapısında büyük bir patlama meydana geldi. İlçedeki bazı evlerin camları kırıldı.​Gaziantep'in Karkamış ilçesinde bulunan gümrük kapısında patlama meydana geldi. Valilik patlamayla ilgili açıklama yaptı.Gaziantep Valiliği Gaziantep'in Karkamış ilçesinde bulunan gümrük kapısında meydana gelen patlamayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamadadenildi.