Yolsuzluk Yapan Belediye Başkanı Gözaltına Alındı

Öğrenci Yurdunu Özel Mülkiyetine Geçirdi

5 Şüpheli Gözaltına Alındı

Adıyaman'ın AKP'li eski belediye başkanı Abdulkadir Kırmızı, bir öğrenci yurdunun hileli devrine karıştığı iddiasıyla gözaltına alındı.Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca Şehit Fahri Yaldız Erkek Öğrenci Yurdunun hileli devir işlemleriyle özel mülkiyete geçirilmesi iddiasına ilişkin başlattığı soruşturma kapsamında 1994-2004 yıllarında belediye başkanlığı yapan AKP'li Abdulkadir Kırmızı'nın da aralarında bulunduğu Halil B, Hamdi D, Zülfü Battal K. ve Mehmet Akif K. hakkında gözaltı kararı verildi.Durumun anlaşılması üzerine harekete geçen emniyet ekipleri, 5 şüpheliyi belirlenen adreslerde gözaltına aldı. Şüpheliler işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.