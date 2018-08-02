Şutso'da İmar Barışı Çalıştayı Düzenlendi

ŞUTSO 8. Meslek Komitesi Üyeleri tarafından İmar Barışı ile ilgili çalıştay düzenlendi.

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) 8. Meslek Komitesi Üyeleri tarafından organize edilen çalıştaya, ŞUTSO Meclis Başkanı Ahmet Altun, Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek, Başkan Yardımcısı Mehmet Yetim, Yönetim Kurulu Üyeleri Hüseyin Belit, Mehmet Çalışkan, Mustafa Direkçi, Selçuk Karakuş, Ş.Müslüm Korkmaz, Meclis Üyeleri Adil Kılıç, Cemal Beyaz, E.Sabri Akaltun, Mehmet Paydaş, M.Emin Atmaca, Zülkif Çakmak, Şehir Plancılar Odası Genel Başkanı Orhan Sarıaltun, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nden Tuncay Alp, Tapu ve Kadastro İl Müdürlüğü'nden M.Fatih Göktepe ile sektör temsilcileri katıldı.

Yoğun bir katılımla ŞUTSO Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen çalıştayın açılış konuşmalarını, ŞUTSO Meclis Başkanı Ahmet Altun ve Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek yaptı. Meclis Başkanı Ahmet Altun yaptığı konuşmada şunları kaydetti: " Kısaca, vatandaşın devletle olan ihtilaflı imar durumunun ortadan kaldırılması, imara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapılara yasallık kazandırılması amacıyla uygulamaya konulan İmar Barışı, vatandaş ile devlet arasındaki bağları güçlendirerek, vatandaşların devlete olan yükümlülüklerini daha kolay yerine getirebilmesine olanak sağlayan bir yasa olarak öne çıkıyor. İlimizde de ciddi bir problem olan bu durumun, bertaraf edilmesi adına çıkarılan İmar Barışı yasasını biz işadamları temsilcileri olarak destekliyoruz. 8. Meslek Komitemizin organize ettiği bu çalıştayda temel amaç, uygulamaya giren İmar Barışı Yasası hakkında halkımızı en doğru bir şekilde bilgilendirmek ve maksimum derecede faydalanmalarını sağlamaktır" dedi.

Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek ise yaptığı konuşmada "Ülkemizde 13 milyona yaklaşan ruhsatsız yapıların imar ve ruhsat sorununa çözüm getirerek hem ülkemiz için önemli bir sorunu ortadan kaldıracak hem de kentsel dönüşüme ivme kazandıracak olan İmar Barışı Yasasını, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası olarak çok önemsediğimizi belirtmek isterim. Hazırlanan kanun bir imar affı değil, yıllardır birikerek çözümsüz hale gelen vatandaşla devlet arasındaki sorunların çözülmesi için yapılan bir imar barışıdır" dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Mimar Ahmet Doğan'ın Moderatörlüğünde çalıştaya geçildi. ŞUTSO Meclis Üyesi Cemal Beyaz, Şehir Plancılar Odası Genel Başkanı Orhan Sarıaltun, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nden Tuncay Alp, Tapu ve Kadastro İl Müdürlüğü'nden M.Fatih Göktepe, İmar Barışı Yasasının detaylarını katılımcılara aktardı. Soru ve cevap bölümünde katılımcıların sorularının cevaplanmasının ardından çalıştay sona erdi.